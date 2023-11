A hétfő délután nem csupán a szavakról és történetekről szólt, hanem a magyar nyelv és kultúra ünnepléséről is. A verseny bevezetőjeként Sárközi Kinga hatodik osztályos diák lépett színpadra, majd Baráth Hanna és Várkonyi Nimród furulyajátéka repített el minket egy másik világba. Ahogy a klasszikus kezdő mondat elhangzott: "Egyszer volt, hol nem volt...", a teremben mindenki tudta, valami különleges dolog veszi kezdetét.

A verseny egyben méltó tisztelgés volt a magyar népmese előtt, amely nem csak emlék, hanem érték is. A magyar nyelv gazdagságát, titokzatosságát és ragyogó szépségét ünnepeltük a diákok előadásában, akik szívvel-lélekkel adták elő a meséket, megmutatva e különleges örökség mai értékét.

A zsűri elnöki tisztét Szecsődi Józsefné, az intézmény nyugalmazott igazgatója foglalta el. A zsűrit Szücs Norbert polgármester, Balogh Józsefné, az Őszi Napsugár nyugdíjas klub vezetője, Balogh Istvánné, Sági Viktóriá megbízott óvodavezető, Csányi Tiborné magyartanár alkották, akik hatalmas feladattal nézetek szembe, hiszen a tehetség és szenvedély minden előadásban megmutatkozott.

A különböző korcsoportokban nagyszerű teljesítményt nyújtottak a diákok. Az 1-2. osztályosok közül Cellár Fédra Annabella (Sárkeresztúr), a 3-4. osztályosok között pedig Géczi János (Tác) vihette haza az első helyezés díját. A különdíjat Bencze Benedeknek (Soponya) és Varga Lucának (Soponya) ítélték oda.

A verseny végén a szervezők arra emlékeztettek mindenkit, hogy a magyar nyelv ápolása és fejlesztése kiemelten fontos feladat. Az örökségünk részét képező mesék által nem csak a múltat ​​őrizzük meg, hanem a jövő generációit is gazdagítjuk.