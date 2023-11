A Mikulás idén is hamarabb kezdi szolgálatát, s már meg is érkezett sárosdi szálláshelyére, amely nem más, mint a falu központjában található, ünnepi díszbe öltözött, Mikulásházzá avanzsált kovácsműhely. A nagy szakállú itt fogadja a gyerekeket december 5-ig minden este 18 és 20 óra között. Természetesen a Télapó nem egyedül érkezett, vele tartanak segédei, Manócska és Krampuszka is.

A gyerekek látogatásuk során fotózkodhatnak a Mikulással, a neki szánt leveleiket pedig elhelyezhetik a Mikulásház kívánságládájában.