Adventi programjai nyitányaként, december 2-án, szombat 10 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt idén a Püspöki Palota Székesfehérváron, amely egészen december 22-e péntek 19 óráig várja az ünnepre készülődőket. Az Egyházmegye és a város programjairól sajtótájékoztató keretében számoltak be november 24-én, pénteken délután a Püspöki Palotában.

- Sok embert szeretnénk megszólítani az eseményeinkkel, de a lényeg az, hogy miért is tesszük ezt: a találkozás öröméért – fogalmazott Spányi Antal megyés püspök. - Az advent készületi idő, az ünnep tehát nem csak a keresztény magyar kultúra hagyományai szerint megült karácsony szent estéjére vonatkozik, hanem a felkészülésre, hogy szívünkben is tudjunk találkozni Isten fiával. Minden, amit teszünk, erre próbálja ráhangolni az emberek lelkét. Ezt a ráhangolást szeretnénk hatékonnyá tenni, hogy az aktuálisan megélt vásárlásról áttegyük az örömöt a találkozás örömére. Ezt adják meg programjaink is.

Cser-Palkovics András arra hívta fel a figyelmet: sok közösség dolgozik az adventi előkészületek idején azért, hogy az emberek megkapják a lehetőséget az átgondolásra, megélésre.

- Családjaink is ebből tudnak töltekezni. A tartalom tehát a lelki lényeg, amelyhez ezek a programok is hozzátesznek - mondta, ahogy azt is: a megszokott események mellett sok újdonság is vár mindenkit Székesfehérváron. - Az volt a célunk az előző években is, hogy szebbé varázsoljuk az emberek hétköznapjait. Ez az időszak most minden lehetőséget megad erre, minden városrészben. Tudjuk, ez egy rövid advent, de remélem, nagyon szép lesz.

Jövő héten felkapcsolják az ünnepi fényeket is, tudtuk meg, ahogy azt is: sok meglepetés készülődik ezzel kapcsolatban. - Figyeljünk egymásra ebben az időszakban, hiszen mindenki készülődik most. A város karácsonyfája - amely Székesfehérváron nevelődött 30 éve - szintén sok idelátogatónak okoz majd örömet, ahogy okozott már a gyerekeknek, akik látták a felállítását. Ezt az örömet kívánom minden felnőttnek is advent idejére – tette hozzá a polgármester.

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Advent a Püspöki Palotában

Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató az egyházmegyei eseményekre hívta fel a figyelmet: a püspökség jótékonysági- és kézműves vására mellett például a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont Hangoló Kreatív Zenei Műhelye Kamarás Emesével advent jegyében fogadja a kicsiket.

December 2-án 16.30-kor sor kerül az első adventi gyertyagyújtásra is a Püspöki Palota kertjében, ahol a Székesfehérvári Egyházmegye katolikus iskolásainak adventi műsora mellett Ugrits Tamás irodaigazgató mondja el ünnepi gondolatait, valamint megáldja a családok adventi gyertyáit, melyeket szétosztanak a jelenlévők között.

December 9-én 15 órakor karácsonyi ünnepi asztaldísz készítésére invitálja a családokat Tóth Eszter ötletműhelye a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontba, a püspökség ünnepi színpadán pedig, 16:30-kor, az ünnepi műsort követően Spányi Antal megyés püspök gyújtja meg a második adventi gyertyát.

Karácsonyi gyógynövényes finomságokat készíthetnek az érdeklődők december 16-án, szombaton 15 órától a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban, majd pedig 16:30-kor Spányi Antal megyés püspök meggyújtja a harmadik adventi gyertyát. A negyedik gyertya meggyújtására december 22-én, pénteken 16:30-kor kerül sor a Püspöki Palotában. A Katolikus Karitász sátra idén is elmaradhatatlan része lesz a Püspöki Palota adventi programjának, emelte ki Sinkovicsné Máté Hortenzia karitászigazgató, hozzátéve: az Angyalbatyu kezdeményezésükkel együtt várják a látogatókat.

Fehérvári városi programok

Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője a fehérvári városi programokra hívta fel a figyelmet: idén is sok mindennel várják ugyanis a belvárosba az ünnepi készülődés közepette kilátogatókat.

Kisangyalok kara: több mint félezer gyermek énekel

- A legfontosabb azonban, hogy együtt, közösségben legyünk. Figyeljünk, mosolyogjunk egymásra, az ingyen van. Figyeljünk az értékekre, amelyekkel készülnek nekünk, hogy sokan és hosszú ideig örömüket lelhessék bennük! Minden héten kórusok, koncertek várják a közönséget, melyek közül kiemelkedik a december 3-i Kisangyalok kara. Idén is tizenhárom iskola ötszázötven diákja énekel együtt az ünnepi fények felkapcsolása előtt. Hétköznaponként óvodás és iskolás csoportok mutatják be műsoraikat, az Ikarus Mikulásjárata pedig szép újdonságnak ígérkezik. December 6-án a város Mikulása várja a gyereket a Városház téren, ahol kiskoncerttel, meglepetésekkel üdvözli a kicsiket. A december 9-i hétvége szintén izgalmas lesz: az autók iránt érdeklődők örülhetnek majd az Óbudai Egyetem hallgatói által megépített Forma-1-es autónak, amely a Városház térre érkezik.

Karácsonyi iglu, mint fotópont

A belváros java részét kidekorálják: a Zichy ligettől a Nemzeti Emlékhelyig és a Kossuth utcában is lesznek dekorációk, a Bartók Béla téren a fénybuborékok okoznak örömet, a Hősök terén pedig a város virágkötői díszítenek fel egy-egy karácsonyfát. A Zichy liget előtt iglu készül karácsonyi hangulattal, s fotópontként üzemel advent idején.

Mézeskalács város

Kedves kezdeményezéshez csatlakozhatnak a fehérváriak idén: a város mézeskalács házikókból épít várost, melyhez november 30-ig még bárki – családok, közösségek - elküldheti alkotását. A finom alkotások a város mézeskalács városkájaként élhetnek tovább a Városházán.

Fotó: FMH-archív (Nagy Norbert)

Egy tál törődés

Jótékonysági akció is készül a városban: négy fehérvári séf összefogásával, a lecsófőző vigasság ötlete nyomán, annak zsűritagjai között született meg a kezdeményezés gondolata – mondta el a tájékoztatón Tőkés Dániel séf, ötletgazda.

- Egy tál törődés névre kereszteltük az összefogást, melyben Barsch Tamás, Selymes Péter, Ulrich Tamás és jómagam veszünk részt – árulta el Tőkés Dániel. - A baptista gyermekotthonnak és a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztálynak gyűjtünk december 10-én 14 órától a Városház téren. Szarvasragu levest főzünk, a jó hangulatért pedig nagy üstben készített forralt bor felel, melyet a Sáfrán pince ajánlott fel. Becsületkasszás gyűjtésre készülünk, 250 adag ételt főzünk, amely remélhetőleg pár órán belül el is fogy.