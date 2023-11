A Szent István Király Múzeum által vezetett ásatások során, amelyekről korábban már beszámoltunk, a szakértők most a 11. századi városfal és a Szűz Mária prépostsági templom építésének idejét próbálják meghatározni.

Pokrovenszki Krisztián, a múzeum főigazgatójának beszámolója szerint, a régészek az elmúlt napok során izgalmas leletekre bukkantak. Egy műemléki fal mellett, sárga habarcsba ágyazott, törtköves réteget találtak, amely vélhetően középkori eredetű. Az ásatások során előkerült többek között cserépkályha szemek, kerámiatöredékek, kőfaragványok, és párkánytöredékek is, amelyek jelentős részben a török ​​korra utalnak.

A területen zajló mozgások történelmi jelentőségét a már korábban megtalált ágyúgolyók és a puskalövedékek is alátámasztják, amelyek harci tevékenységre utalnak. A szakértő szerint, a helyszínen gyakoriak voltak a változások, különösen az 1600-as évek elején, amikor a császári és török ​​csapatok közötti oda-vissza foglalások zajlottak.

A kutatók jelen pillanatban már elérték a talajvíz szintjét, de még reménykednek benne, hogy a Jókai utcai ásatás leleteihez hasonlóan, itt is felfedezhetik a városfalak faszerkezetű alapozását. Az ilyen leletek pontosan meghatározzák a városfal építésének vagy átépítésének időpontját. A szakértők reményei szerint, további izgalmas leletek kerülhetnek elő, amelyek segítségével még pontosabb képet kaphatunk Székesfehérvár történetéről.

Bár az ásatások során a modern kor által érintetlen részeket is találtak, a szakembereknek meg kell küzdeniük a különböző korokból származó, egymásra rakódott rétegek bonyolultságával. Az összetett történeti rétegek elemzése a szakemberek számára egyaránt jelentenek kihívást és izgalmat.