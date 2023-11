A találkozón a házigazda Gánti Német Nemzetiségi Dalkör mellett minden évben hazai sváb dalkörök és kórusok lépnek fel. A szervezők igyekeznek alkalmanként új vendégeket meghívni a rendezvényre, de természetesen az évek folyamán voltak, akik többször megfordultak Gánton. Idén, a tavalyi év után, ismét két olyan kórus érkezik, akiket a gánti közönség eddig még nem hallhatott élőben. A Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus mellett a leányvári Sax család mutatkozik be. – A tátiakkal Felsőgallán tavalyelőtt találkoztunk először. Ezt követően kaptunk tőlük meghívást egy fellépésre, amit mi most ezzel a lehetőséggel szeretnénk viszonozni. A Sax családról pedig mi is csak hallottunk korábban, de mivel ebben a kultúrkörben jól cseng a nevük és - ahogy meggyőződtem róla - valóban tartalmas műsoruk van, ezért úgy gondoltuk, érdemes őket is vendégül látni Gánton – mondta a feol.hu kérdésére Rádl Zoltán, a Gánti Német Nemzetiségi Dalkör vezetője, aki azt is elárulta, hogy kórusuk idén Gánton gyűjtött szerelmes dalokkal örvendezteti meg a közönséget.

Az esemény, amely november 11-én 16 órakor kezdődik a művelődési házban, a gánti önkormányzat és a Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával valósul meg.