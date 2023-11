A kórustalálkozót a polgárdi Kiss-család álmodta meg hét évvel ezelőtt, mikor a karnagypár, Kissné Révfalvi Andrea és Gabrieli-Kiss József a közel évtizednyi izlandi kiküldetés után hazaköltöztek. Nem volt nehéz az ötletet tetté varázsolni, hiszen Kiss Bernadett – édesapja hagyományát folytatva – Sárosdon alapított gyermekkórust.

A környék énekkarainak hasonló összefogása nem új keletű Polgárdiban, hiszen Kiss József egykori karnagy, ének-zene tanár vezetése alatt a Polgárdi Énekkar sok éven keresztül rendezett felnőtt seregszemléket, amit aztán fia Gabrieli-Kiss József és menye, Kissné Révfalvi Andrea vettek át és hívták közös éneklésre a megye és az ország énekkarait. Az akkori kórustalálkozó aztán nemzetközi fesztivállá nőtte ki magát a Clara Voce Vegyeskar irányításával, ahol Tajvani, Kínai, Izlandi, Német, Orosz énekkarok, képzőművészek mutatták be alkotásaikat. Az akkori fesztivált, a szervezők a világhírű ezüstkincs után Seuso Művészeti Fesztiválnak keresztelték el. Az elmúlt időszakban a közreműködők között élvezhettük már többek között Miklósa Erika, Kováts Kolos, Sárkány Kázmér, Bakos Kornélia – a Magyar Állami Operaház énekeseinek előadását is.

A Kiss házaspár izlandi éveiket követően, a család a régió gyermekkórusainak énekét fogja össze, mondhatjuk, most már fesztivál jelleggel.

A rendezvény 2018-ban a Kiss József Gyermekkórus Találkozó nevet kapta a lepsényi születésű karnagy-zenetanár után, aki pedagógusi pályafutásának nagy részét Polgárdiban töltötte.

Az idei rendezvénysorozat első állomásán, Lepsényben már négy település – Lepsény, Polgárdi, Sárosd, Mezőszilas – hat énekkara képviseltette magát. Az állandónak mondható Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola alsós és felsős énekkara, a Sárosdi Farkas Gyula Baptista Általános Iskola haladó kórusa, a házigazda Lepsényi Fekete István Általános Iskola alsós és felsős énekkara mellet bemutatkozott a Mezőszilasi Németh László Általános Iskola Gorsium kórusa is.

A találkozót a Lepsényi Fekete István Általános Iskola igazgatójának, Némethné Szabó Csillának beszéde nyitotta meg, aki többek között arról is szólt, hogy egy együttes hosszú távú fennmaradásához három tartópillérre van szükség: a zene szeretetére, a karnagyok példamutató munkájára és a közönségre. Ezek azok, amik egy közösséget magas szinten egyben tudnak tartani. Kodály Zoltán és Isaac Newton szavait is idézte az igazgatónő: „A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.”

A műsort a lepsényi „kicsik” kezdték, akiket Gobányi Kármen tanítónő vezetett. Műsorukban Kossuth dalok, kuruc kori énekek szerepeltek. Őket követte a polgárdiak alsós énekkara, akik gyermekdalokat mutattak be Kissné Révfalvi Andrea irányításával. A sárosdi énekkart Kiss Bernadett vezényelte, akik egy különleges eső imitációval lepték meg a közönséget. A polgárdi és a sárosdi gyermekeket is Izinger Attila kísérte zongorán. Következő a lepsényi felsős énekkar volt Gabrieli-Kiss József vezetésével, akik népszerű dalokat mutattak be.

Ezt követően az új vendég, a mezőszilasi kórus műsora következett, akik egyaránt válogattak a hagyományos és a könnyűzene gyöngyszemeiből is. Külön színfolt volt az egyenruhájuk, a fekete alapon színes betűkből alkotott Gorsiumos logo. Vezetőjük Szabó Eszter volt, zongorán és gitáron Pethes Máté kísérte a gyerekeket. A polgárdi felsős énekkar műsorát a fiatalokból álló zenekar színesítette, akik a Republic együttest idézték vissza. Bíró Zsombor-gitáron, Kulcsár Zsombor-basszusgitáron, Baracsi Tamás-cajonon, Tóth Bence és Vetró Dávid– énekkel tették emlékezetessé az estét.

Az est fénypontja mindig a közös éneklés, amely most is nagy sikert aratott. Az „Este van már, csillag van az égen…” kezdetű népdalt 140 gyermektorok harsogta, amellyel kicsit a kórustalálkozó fővédnökének, a 97 éves Fehér József néptanítónak kedveskedtek a gyerekek.

A műsor záróakkordjaként Gabrieli-Kiss József megköszönte a résztvevők munkáját, köszönetet mondott a segítőknek, külön megemlítve Lepsény Község Önkormányzatát, a Fekete István Általános Iskola és a Napraforgó Óvoda intézményvezetőit és a dolgozóit, a Polgárdi Városgondnokság dolgozóit, valamint Császár Zsoltot, aki a színpadtechnikáért felelt.

Végül közösen elénekelték a népszerű Rómeó és Júlia musical átköltött betétdalát, melyet „Tanárhimnusz” címen ismer a közönség. Az estet a „Gyere el közénk…” című dal zárta, melyet a mezőszilasiaknak köszönhetünk. A dalt Szabó László zeneszerző, szövegét Szabó Eszter, a mezőszilasi kórus vezetője írta.