Kicsit ugyan töri, de szépen beszéli a magyart Danny Bain, aki 2010-ben érkezett Magyarországra. Az elmúlt több mint tíz évben gyerek előadásaival járta az országot, melyek közül most egy igen különlegeset hozott Székesfehérvárra: a Kodzsugukila, a boszorkány ugyanis a IX. Gyermek- és Ifjúsági Szemlén különdíjat kapott, Danny pedig a Kolibri Évadnyitó Fesztiválon elnyerte érte a Michel Indali-díjat.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Azt írták róla, hogy „Danny Bain egyes egyedül betölti a színpadot, ahogyan a csillagszemével átragyog a gyerekek szemébe, és ezek a minden jóra kapható kisfiúk és kislányok egyszer csak elhiszik, hogy a dobok tényleg beszélnek…” – és ez itt és most, Székesfehérváron, az Igéző egyébként is varázslatos hangulatú enteriőrjében meg is történt.

- Ez nem eredeti népmese, mi találtuk ki – mondta a feol.hu-nak a zenész a Sándor Anna által írt történet kapcsán. – Ebben az előadásban van egy boszorkány, akit Kodzsugukilának hívnak. Elrabolja a napot és a holdat, ám két árva gyerek, Kalili és Szandzsi visszahozza őket az emberi világba.

Természetesen a boldog végkifejlet sem marad el: a gonosz boszorkányt legyőzik a bátor gyerekek, ám a lényeg nem csak a történetben keresendő: az afrikai hangszerek ugyanis szinte megelevenednek a színpadon: - Itt van például a balafon, amely egy lopótökből épített afrikai xilofon. Továbbá megszólalnak az afrikai dum dum dobok és más egyéb kisebb hangszer. Nem mellesleg sok, a mesében szereplő báb hangszer is egyben. Így nem csak mint ember, de mint hangszer is megszólalnak az előadáson.

Sokféle csodának lehettek szem- és fültanúi tehát a gyerekek a vasárnapi előadáson, amely az őszi szünet utolsó napjára remek programnak bizonyult.