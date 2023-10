Két előadó, két különböző művészeti ág képviselője érkezik októberben az Öreghegyre: Závada Péter a kortárs irodalom fenegyereke, Jónás Vera énekes-dalszerző a személyes hangvételű könnyűzene karizmatikus előadója. „Régen sokat cseteltünk, vitatkoztunk a művészetről, a zenéről, és állandóan zenéket küldtünk egymásnak. Kiderült, hogy egyáltalán nem egyezik az ízlésünk. … Kitaláltuk, hogy a beszélgetéseinket kivisszük a közönség elé, és ami éppen aktuális az életünkben, azt az estjeinkbe építjük. Nincs két egyforma előadásunk. Az a legizgalmasabb része, hogy a közönség is bármihez hozzászólhat” – mesélte az estről az énekesnő egy interjúban. A két művész lazán egészíti ki egymást a színpadon, miközben erősítik egymás mondanivalóját. Jónás Vera és Závada Péter közös estje hátat fordít a hagyományos zenés versfelolvasásnak: kísérletezik, kockáztat, próbára tesz műfajt, előadót és hallgatót egyaránt.

A Fonogram- és Artisjus-díjas Jónás Vera a London Centre of Contemporary Music-ban szerzett énekes-dalszerzői diplomát. 2011-ben alapította a Jónás Vera Experiment nevű zenekarát, amellyel rendszeresen koncertezik itthon és külföldön. Harmadik nagylemezüket tavaly mutatták be nagy sikerrel. A zenekar névválasztása nem véletlen, az énekesnő szívesen kísérletezik: hangzásban, hangszerelésben, a dalok felépítésében. A zenekar mellett más formációkban – szólóban és duóban – is fellép, énekel a Subtones zenekarban, de készített már közös meselemezt is a Sóharóza kórussal.

Závada Pétert a kilencvenes évek végén alapított Akkezdet Phiai underground hiphop duó Újoncaként ismerte meg a közönség. Kipróbálta a slam poetryt is, majd a líra felé fordult: versei először 2009-ben a Jelenkorban jelentek meg, azóta publikál rendszeresen; legújabb kötetét, A muréna mozgása címmel idén adta ki. A színház világában is járatos: szövegkönyveket, librettókat ír, dolgozik dramaturgként, három saját drámája is van, munkáit az Örkény Színháztól kezdve a Radnótin és a Vígszínházon át a Belvárosi Színházig sokfelé láthatja a közönség.