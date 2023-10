Azt már megszokhattuk, hogy hazánkban is jó ideje elterjedt a Halloween ünneplése, mely köré rengeteg foglalkozást és eseményt szerveznek megyeszerte. A közösségi intézményekben és köztereken általában tökfaragással és töklámpás készítéssel készülnek a szervezők, de vannak azért más halloweeni ötletek is. A székesfehérvári Hiemer-ház például egy felnőtteknek és egy gyerekeknek szóló programmal is készül október 27. és 29. között. Vár a varázstanoda! címmel a fiatalabb korosztályt szólítják meg, akik a leírás szerint megtanulhatják hogyan kell szerencselevet készíteni, famulust bűvölni és, hogy mi az a seprű KRESZ. Ami pedig a Kísértet sétát illeti, a látogatók sétájuk során találkozhatnak a Hiemer-ház egykori lakóival, valamint megismerhetik az egykori urak sötét praktikáit és rémisztő tetteit.

Bővebb információ: https://turizmus.szekesfehervar.hu/