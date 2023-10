Egy régi könyvbe beleszagolni, a barnás, sárgás, cirkalmas betűkkel rótt papírokat lapozni, megcsodálni a míves kötést, az illusztrációt – mindez felér egy időutazással. A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban jelenleg egy pici helyiségben őrzik azokat a ritka példányokat, amelyek a régi könyves, illetve a Dévay-gyűjtemény részét képezik. Korábban Szőnyegi Hajnalka – aki könyvet is írt a témában „A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Dévay-gyűjteménye” címmel – könyvtáros volt a téma avatott szakértője, ám ő továbbadta tudását, így én már Farkas Edit helyismereti könyvtáros jóvoltából tudhattam meg, milyen kötetek is rejtőznek a polcokon. Amit mindjárt az elején tudni érdemes: a régi könyves gyűjtemény 1851 előtti köteteket foglal magában, és lezáratlan, tehát bármikor gyarapítható, például antikváriumból. A Dévay-gyűjtemény pedig az 1924-ben elhunyt Dévay József pozsonyi származású könyvgyűjtőnek köszönhető, aki egy ideig Székesfehérváron is élt. Az ide tartozó könyvek között 1851 előtti és későbbi is van, ez lezárt gyűjtemény, úgynevezett könyvtártöredék.

Dévay József könyvhagyatékának egyik darabja

Fotó: Bokros Judit

A régi könyvek közül egy apokrif iratokat tartalmazó munka a legrégebbi – indulunk el a polcok felé, ahonnan Edit egy 1608-as könyvet emel le. A betűk fejlett nyomdatechnikáról tesznek tanúbizonyságot, hiszen láthatunk kurzív és különféle méretű betűket – mondja. A kötetek különlegességét például egy-egy irodalomtörténeti vonatkozás, a beleírt jegyzetek vagy a nyomda adhatja. Különösen fontos Vörösmarty Csongor és Tündéje, amelyet a székesfehérvári Számmer nyomdában készítettek 1831-ben, mert Pesten nem engedte meg a cenzor. A könyvet kinyitva olvashatjuk, hogy Székes-Fehérvárott nyomtattatott, és két név is feltűnik: Török Béla és Török Gábor. Talán az egykori tulajdonosok. Az illusztrált kiadványok is figyelemre méltóak: van például egy francia nyelvű, bőrkötéses kötet, amely lófajtákat mutat be. Valóban nagyon szép munka.

Láthatunk bőr- vagy pergamenkötéses könyveket, egészen kézbe simuló darabokat és hatalmas fóliókat. Utóbbiak közé tartozik egy pergamenkötéses, vajszínű fóliáns, amely a római filozófus, Seneca műveit tartalmazza – ám ez a Dévay-gyűjteményhez tartozik.

Az 1503-as Argonauticon a Dévay-gyűjteményből

Fotó: Bokros Judit

Aztán izgalmas az a Dickens-kötet 1842-ből, amelynek az elejében egy angol könyvátkot olvashatunk. Néhol ezzel próbáltak védekezni a könyvlopás ellen – azt nem tudni, hogy milyen sikerrel…

A régi könyves gyűjtemény egyébként vásárlás és ajándékozás útján gyarapodhat, a kötetek között van magyar, latin, francia, német, görög nyelvű kiadvány is. Megtudom továbbá: régen jellemző volt, hogy a vásárló maga köttette be a könyvet a pénztárcája vastagságának vagy az ízlésének megfelelő kötéssel.

A Dévay-gyűjteményt szemlézve találunk olyan könyvet, amelynek a kötéséhez egy kotta lapjait használták fel. A gyűjtőről, Dévay Józsefről tudható, hogy 1844-ben született Pozsonyban. Teológiát is végzett, ennek ellenére egész életében pénzügyi területen dolgozott. Érdeklődése széles körű volt, különösen a klasszika-filológia érdekelte, ám klasszikus és korabeli szépirodalmi műveket is vásárolt, akárcsak vallási témájú könyveket. Körülbelül ötezer kötetes könyvtára volt, ennek egy részét adományozta aztán fia, Dévay József Róbert Székesfehérvár városának. (A család 1922-ben költözött a városba Szombathelyről, az apa, Dévay József pedig két év múlva meghalt.) Így több mint négyszáz könyvet őrizhet a Vörösmarty Mihály Könyvtár.

Shakespeare-, Goethe-, Heine-kötetek is vannak a gyűjteményben, látszik, hogy a tulajdonos annak idején a teljességre próbált törekedni. Vásárláskor bejegyezte a könyvbe annak idejét és a vételárat is. Saját tulajdonjogát kézzel jelölte, fia, Róbert azonban kevésbé kíméletes módon az ő nevét jelző cédulákkal ragasztotta felül apja írását – mutatja Edit több példányban is.

A bal oldalon könyvátok. Néhol szokás volt a könyvtolvajok ellen

Fotó: Bokros Judit

Itt a legkorábbi egy 1503-as könyv, az Argonauticon című hősköltemény Flaccustól, amely szép bőrkötést kapott, a borítón pedig aranyozott mintát fedezhetünk fel.

A gyűjtemények legközelebb az Országos Könyvtári Napok programsorozatában szervezett Könyves vasárnapon láthatók a könyvtárban, de csak regisztráció után.