A szezont értékelő sajtótájékoztatón Székesfehérvár alpolgármestere, Róth Péter köszönetet mondott a turisztikai munkatársaknak, kiemelve, hogy az elért komoly eredmények visszaigazolják az itt dolgozók kimagasló munkáját, és azt, hogy a városnak komoly turisztikai értéke van. Elmondta: Az idei szezon minden nehézség ellenére a tavalyi csúcsévben tapasztalt eredményeket hozta, ezzel is alátámasztva, hogy Székesfehérvár tele van értékekkel. Hozzátette, olyan turisztikai attrakciókat láthatunk még az év második felében, melyek jelentősége jóval túlmutat a városon, elég csak megemlítenünk a Munkácsy Székesfehérváron című kiállítást, amely várhatóan nagyon sok vendéget vonz még a következő hetekben. Az alpolgármester kiemelte azt is, hogy a Tourinform Iroda nagyon fontos szervezeti egysége a városnak, hiszen Fehérvár idegenforgalmát kézben tartják és fejlesztik, így a hamarosan megnyíló Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont fejlesztésébe is bevonják az irodát, ezáltal is bővítve a turisztikai kínálatot.

Tizenegy teremben több mint hetven Munkácsy alkotás tekinthető meg

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A turisztikai év eredményeit F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője összegezte. Kiemelte, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség szokásos éves értékelése alapján a székesfehérvári iroda a legjobbak közé tartozott, 96%-os eredménnyel, amely a látogatók kiszolgálásának és a szakmai munkának a minőségét is jól mutatja: – Nem unatkoztunk idén sem. Azt gondolom, hogy egy sikeres és nagyon pozitív évet zárunk minden nehézség ellenére. Fehérvár a turisztikai célpontok között megőrizte helyét, sőt még erősödött is! – fogalmazott az ügyvezető. Mint elhangzott, a számadatok önmagukért beszélnek: Az összes vendégszám a fehérvári szálláshelyeken 3%-kal nőtt az év első 9 hónapjában, a vendégéjszaka szám ugyanakkor 38% növekedést mutat. A belföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 16%-kal nőtt, igazán nagy ugrás a külföldi vendégéjszakák mértékében tapasztalható, ami 71%-os növekedést mutat. A beszámolóból kiderült az is, hogy az idei szezonban, szeptember végéig a Tourinform Iroda összesen 236 idegenvezetést szervezett és bonyolított le. Ezek egy része, megrendelt vezetés (176!) volt, a másik pedig a Tourinform iroda által meghirdetett (60!), úgynevezett garantált program összesen 5500 résztvevővel.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Elhangzott a sajtótájékoztatón az is, hogy a Sóstó Látogatóközpont népszerűsége idén is töretlen volt – emelte ki F. Szegő Krisztina –, sőt minden eddigi rekordot megdöntött. 2023 tavaszi-nyári szezonjában 194 programon (ökotúrák és interaktív foglalkozások) 7200 fő vett részt, ami azt jelenti, hogy a programok száma 16%-kal több az előző évinél, míg a résztvevői létszám 31%-kal növekedett. 2023-ban több újdonság is útjára indult. Az egyik ezek közül a webapplikáció (www.fehervarneked.hu), amely igazi városfelfedező kisokos, többfajta tematikus útvonalon keresztül ismerkedhetnek meg az idelátogatók a várossal. F. Szegő Krisztina kiemelte, a programok közül idén debütáltak a Király túrák is, melynek keretében az érdeklődők közelebbről megismerkedhettek a fűtőerőműben elszállásolt királyi óriásbábokkal és magával a létesítménnyel is.