Rajzfilm- és képregényhősök, magyar és klasszikus tengerentúli mesék szereplői, és persze számtalan névtelen, de mégis kedves plüssfigura került a Gárdonyi Géza Művelődési Ház folyosójára. De nem csak az emeleti folyosóra helyezett asztalok sokaságát, az üvegfalú tárlókat töltötte meg gyűjtőszenvedélyével Holbik Péter, hanem még az emeletre vezető lépcsők két oldalát is, sőt, egy fekete plüsscápa melegedett a lépcsőfordulóba állított fűtőtest tetején is.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

-Mi sem tudjuk pontosan, hogy hány darabot számlál a gyűjtemény. Rendezvényekről, magánszemélyektől, turkálókból is szerzett már plüssöket, de kapott Andi bohóctól is. Talán 5-6 éves kora óta gyűjti ezeket a figurákat, és persze komolyan veszi, nem játszik vele, csak, mint afféle gyűjtő, alig várja, hogy hazaérjen és ellenőrizze, hogy megvannak-e, hogy minden rendben van-e? És persze mindig ott várnak rá a plüssök, melyek most már két szobát is megtöltenek, mondta Holbik Lászlóné, a gyűjtő édesanyja, aki nem meglepő módon hozzátette, hogy bár van még hely, de azért már polchiánnyal küzdenek.

A 34 éves szabadbattyáni fiatal, mint a gyűjtők általában nem akar leállni egy pillanatra sem ezzel a hobbival, de nem is teheti, hiszen több támogató is úgy érkezett a művelődési házban tartott kiállítás megnyitóra, hogy hoztak plüssöket, így kedden este is három zsákkal bővült a gyűjtemény.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A fiatal férfit nemrég bemutatta egy műsor keretében Kovács Szilvia televíziós szakember, aki a megnyitón elsőként beszélt:

-A Szent Kristóf Házzal nagyon jó kapcsolatot ápolunk és nekem szívügyem az, hogy a fogyatékkal élőket támogassuk, segítsük, és hogy teret adjunk nekik itt-ott megnyilvánulni. Tavaly például az Ölelés az elfogadásért című rendezvényen, amit idén is megszervezünk. Olyan tehetségek és olyan személyiségek vannak közöttük, akiket nagy hiba lenne az emberek elől elrejteni. Ők talán a társadalom perifériájára szorulnak, de ezen kívánok változtatni úgy, hogy minél többet szeretnék b bemutatni közülük. A plüss gyűjtemény talán nem tehetséget takar, de ez a munka szenvedélyt és kitartást igényel, és ezért érdemes megmutatni másoknak. A családnak ez a kiállítás egy nagy álom volt, mi pedig a művelődési ház vezetőjének, Szilvási-Grund Helgának köszönhetően létre tudtuk ezt hozni, mondta Kovács Szilvia, aki megtalálta egy régi nagy kedvencét az asztalok egyikén, egy leszakított farkú oroszlánt, ami talán valaha az övé volt.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az eseményen természetesen a Szent Kristóf Ház lakói szolgáltatták a műsort, ami rájuk jellemző módon mindig a legvidámabb dalok sokaságával teszi jókedvűvé a hallgatóságot.

-Azt vallom, hogy Székesfehérvár egy nyitott, mindenkit befogadó város, ahogy azt a nyitott kapus címer is mutatja. Péter tárgyaira, plüss állataira tekintve nekem is régi emlékeket idézett fel a gyerekkoromból, mosolyt és nosztalgiát csalva elő belőlem és remélem, hogy ez történik majd a többi látogatóval is. A gyűjtőszenvedély sokunkban benne él, én magam is sokáig kávéfőzőkkel töltöttem meg otthon a polcokat, amíg el nem fogyott a hely, mondta Lehrner Zsolt, alpolgármester.

Az biztos, hogy minden generáció megtalálja a saját gyerekkorát felidéző figurát a kiállításon, mely mostantól egy hónapon át lesz látogatható.