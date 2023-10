A hétfői és keddi nyitó hangversenyen W. A. Mozart Jupiter-szimfóniája volt műsoron, a zenekart Paul Marsovszky vendégkarmester dirigálta. Kedden 12 órakor a sajtó is bepillanthatott a különleges alkalomra, ahol három fehérvári iskola, mintegy 130 diákja, nevezetesen a szentimrések, hétvezéresek, illetve a kodályosok vettek részt. Az interaktív órának is beillő alkalmon, nem csak magát a zeneművet hallgathatta meg az ifjú közönség, de a különböző zenei fogásokkal és magukkal a hangszerekkel is megismerkedhettek.

A PartiTúra december 4-5-én az Amerika hangjaival folytatódik.