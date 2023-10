Fűrész Kristóf pergődobjának hangja veri fel Csókakő utcáinak csendjét. Jelenleg is tart a szüreti felvonulás melynek minden egyes állomásán a környéken lakó házakból asztalt, süteményt és persze bort és szódát hoznak elő, hogy frissítővel kínálják a résztvevőket, különösen a Barkócaberkenye Néptánccsoport ifjú és idősebb táncosait akik a nyárias melegben és persze teljes viseletben táncolnak.

A település valamennyi civil szervezete, köztük a Nyugdíjasklub, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Szent Donát Borrend is képviselteti magát a felvonuláson. De két határon túli delegáció is meghívást kapott, így a menetben ott vannak a muravidéki Völgyifalu és az erdélyi, azon belül is aranyosszéki, Kövendről érkezett vendégek.

A felvonulásnak várhatóan este hétkor lesz vége. Az utolsó állomás a Csókakői kultúrház ahol egy záró tánc, majd egy közös vacsora után tér haza az ünneplő közösség.