Az itt szerepelt Arany János ugyan nem költő, de versmondó; s a Köfém Nyugdíjas Klub egyik büszkesége, hiszen több alkalommal is kategóriagyőztesként végzett a székesfehérvári Nyugdíjas Ki mit tud?-on. Emellett az idén alapításának 45. évfordulóját ünneplő nyugdíjasklubon belül működő, 25 éve létező férfikórus egyik alapítótagja is. Rajta kívül még egy, a kezdetek óta tagként jelen lévő személyt, Balogh Ferencet is köszöntötték, aki 90 évesen is rendszeresen fellép kórustársaival együtt nemcsak a "hazai" (értsd: fehérvári), de a városon és megyehatáron kívüli rendezvényeken is.

Azt Beke Károly, a nyugdíjasklub jelenlegi vezetője mondta el, hogy nem egyszer megjárták már Horvátországot és Szerbiát, valamint ezen belül a vajdasági Csóka településre ugyancsak többször el-ellátogattak, hogy hangjukat hallassák. Legközelebb két hét múlva kirándulnak hasonló okok miatt a városba. A férfikórus jelenleg 13 tagot számlál – közülük tehát ketten alapítók. Repertoárjukban szerepelnek katonadalok – ezekkel örvendeztették meg a jubileumi ünnepségen részt vett barátokat is –, huszárdalok, bor- és betyárdalok, illetve az úgynevezett asszonycsúfolók. A sok fellépés természetesen sok elnyert díjjal, eredménnyel is együtt jár: az Arany pálma, az ezüst, a nagydíjak és a kategóriagyőzelmek mind-mind az mutatják, hogy amit csinálnak, jól csinálják. A kórus vezetője az alapítást követően egy éven át Kneifel Ferenc volt, őt követte szintén egy éven keresztül Horányi Ottília, majd az immár 23 éve lelkesen "dirigáló" Mihály György karnagy. A rendezvényen az ő munkáját is megköszönték.

A megye több pontjáról érkeztek a rendezvényre a meghívott "dalos barátok"

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A sorba Simon József, a klubnak 1990 óta otthont adó művelődési ház igazgatója is beállt, aki felidézte: a tagok a tízemeletes szálló aljából érkeztek a kamaraterembe, a klubnapokat pedig azóta, jellemzően csütörtök délutánonként megtartják. A nyugdíjasklub öttagú vezetősége, tagjai rendszeresen szerveznek rendezvényeket, előadásokat, évente egyszer magyarlakta területekre is ellátogatnak, megtartják a nemzeti és vallási évfordulókat, valamint a névnapokat, születésnapokat, kerek évfordulókat.

Zentai Zsolt polgármesteri tanácsadó az önkormányzatot és a városvezetőt képviselve kiemelte: jól ismeri a klubot, így bátran kijelenti, hogy itt tudják, mi az ünneplés. Ez utóbbi fogalomba illik az egymásnak adott közös élmény, az együttlét, az, hogy magunkkal, a jelenlétünkkel megajándékozzuk egymást. A Köfém Nyugdíjas Klubban ez pontosan így van; itt ismerősre, társra lelhetnek a tagok, s azt érezhetik: tartoznak valahova.