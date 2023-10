Mint megtudtuk, a japán gyermekruházaton a motívumok rendkívüli szerepet játszanak. Az egyikben akár a szülők kívánságai jelennek meg, gyermekeik jövőjével kapcsolatban, a másikban a babonák elleni védelmet szolgálják a hímzések, de jelentősége van a szövésnek és a nyomtatásnak is

Nem csak a népszerű, sokak által ismert selyemkimonók kaptak helyen a kiállításon, hanem a pamutból, gyapjúból, valamint különféle növényi rostokból készült darabok is. Vannak közöttük könnyű nyári és bélelt téli kimonók is, sőt nem egy többrétegű ruhadarab is.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

-Japán egy bezárt állam volt a 17. század közepétől a 19. század közepéig, így a kultúra is zárt, más országok, népek kultúrájának hatásától elszigetelt volt. A nyitásig kimonóban jártak a japánok, de a mindennapi életben a közemberek egyszerű ruhákat viseltek, nem színes és díszes kimonókat. Aztán megjelentek a nyugati emberek a szigetországban, és azóta elterjedt nálunk is az európai viselet, ugyanakkor speciális napokon, mint a ballagás, az egyetem elvégzésének vagy az új évnek ünnepe, még ma is előkerülnek a kimonók, fogalmazott Japán magyarországi nagykövete, Masato Otaka.

A kiállítás és az annak otthont adó, egyre impozánsabb épület néhány terme október 24-ig tekinthető meg, a kastély nyitvatartási ideje alatt.