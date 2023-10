Szerda késő délután tartották az első összejövetelt, amelyen tizenkét vállalkozó szellemű, táncolni szerető és vágyó vett részt. Mellettük azonban mások is jelen voltak. Igaz, egyelőre csak gondolatban, mert Baboth Dóra, helyi művelődésszervező hívószavára többen is jelezték, szeretnének csatlakozni, csak éppen az első dátum nem volt megfelelő a számukra. Felnőtt néptáncoktatás emberemlékezet óta nem volt Zámolyon. – A szüreti fesztiválok előtt szoktunk verbuválni alkalmi néptáncosokat, akik betanulják, előadják a táncokat és az időről időre megtartott táncházakban is kiélhetik a résztvevők a néptánc iránti szenvedélyüket. Ám olyan hely, ahol rendszeresen lehet táncolni, illetve táncokat tanulni, nincs Zámolyon – mondta kérdésünkre Baboth Dóra, aki az említett rendezvények sikerén felbuzdulva úgy gondolta, lenne ilyenre igény a faluban.

A foglalkozásokra gyerekeket is lehet vinni, a másfél órás alkalmak idejére ugyanis játszósarkot is kialakítanak a Csoóri Sándor Művelődési Házban, ahol a próbákat tartják, így gyermekfelügyeletről sem kell gondoskodni a tánccsoport tagjainak. A tánctanításra, próbákra kéthetente szerdán 18 órától kerül sor, a foglalkozásokat Nedvig Bendegúz vezeti. A művelődésszervező azt is elmondta, szívesen látnak csatlakozókat a szomszédos településekről, akár Fehérvárról is! A szerdai első alkalom után a következőt - a november 1-jei ünnep miatt – ezúttal egy hét múlva, október 25-én 18 órakor tartják.