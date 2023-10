Kalincsákné Molnár Zsuzsanna tagkönyvtár vezetőjének keze munkáját dicsérő dekorációk, nem csak a lurkókat, de minket, felnőtteket is rabul ejtett. A dekorációkkal meghitt, mesebeli hangulat teremtődött, körülöttünk tündérek repkedtek, a kis kerámia házikóból pedig meleg fény áradt. Az asztalon látható képen pedig Benedek Elek mesegyűjtő és mesemondó mosolygott bölcsen a világnapján.

A szép számban érkező telekisek meseórán és ügyességi feladatokban vehettek részt, Kalincsákné Molnár Zsuzsanna olvasott fel a gyerekeknek. Felcsendült: Paff a bűvös sárkány dal és a lurkóknak a szövegben megbújó szavakat, kifejezéseket kellett megkeresniük, amelyek a mesékben is megtalálhatók (sárkány, álomország, király, herceg.). Ezt követően a kicsik megismerkedtek Benedek Elek életével és népmesék jellemzőivel, majd kezdődött az igazi kalandjáték: mesekirakó, pontösszekötő, koronakereső az egyik, míg a másik asztalnál a mesecímekből elvándorolt állatok képét kellett a megfelelő helyre tenniük. A legizgalmasabb játék az volt, hogy a mesés kincses ládikóból becsukott szemmel kellett kihúzni 3 tárgyat és közösen mesét alkotni úgy, hogy a cselekményben mind a három dolog szerepeljen, a népmesékre jellemző kezdéssel és befejezéssel. Kijelenthető, hogy a gyerekek nagyon ügyesek és találékonyak voltak, jutalmul, mindenki apró meglepetést kapott.

„Ha nem hiszed járj utána" – kezdte beszélgetésünket a VMK Tolnai utcai Tagkönyvtár vezetője, aki eme nagyszerű alkalmon visszaemlékezett a korábbi esztendőkre is: – A Népmese Napjának megtartása már évek óta hagyománynak számít. Mielőtt a Tolnai utcába költözött a könyvtár, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános iskola épületében működött intézményünk. 2005-ben a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án vagy hozzá közel eső napon ünnepeljük a Magyar népmese napját, ehhez csatlakozott könyvtárunk. Az iskolával azóta is jó kapcsolatot ápolunk, ezért a Teleki Blanka általános iskola 3. osztályos tanulónak tartottam mesés foglalkozást. Szeretném felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy az Országos Könyvtári Napok keretében, október 8-ig még számos érdekes program vár a felnőttekre és gyerekekre egyaránt. Érdemes szemezgetni a programok között, hiszen ahogy a sorozat idei szlogenje is tartja: „A könyv híd, a könyvtár összeköt, jó lehetőséget teremt arra, hogy a könyvtárak minden generációnak érdekes, élményekkel teli programokat kínáljanak."