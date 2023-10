A Halász Gedeon Eseményközpont, illetve a Halász-kastély parkja adott otthont az eseménynek, ahol Csák János hangsúlyozta: "a magyar kultúrának folyamatosan meg kell újulnia, ám eközben meg kell őriznie mindazt, ami "állandó az életben, a szépséget és a jóságot", amelynek kifejezésére a magyar költészetnek igen mély tárháza van. Úgy vélekedett, a mai korban sokkal nagyobb esély van arra, hogy az emberek visszatérnek a versolvasáshoz, ha énekelve hallják a verseket. A miniszter felidézte, hogy mintegy 20 évvel ezelőtt ismerte ezt fel a Helikon Kiadó, amely elindította a Hangzó Helikon sorozatot, s akkor senki nem gondolta, hogy ebből ekkora siker lehet, hiszen több mint 100 ezer példány elkelt a szépen illusztrált verseskönyvekből és a hozzájuk kapcsolódó CD-kből" - derül ki az MTI tudósításából.

Fotó: Halász-kastély/Facebook

Csák János rámutatott, hogy Kápolnásnyék azért is szimbolikus hely, mert itt született Vörösmarty Mihály. Úgy fogalmazott, a Hangzó Helikon Fesztivál "azt mutatja meg a látogatóknak, hogy miként lehet magyar költők műveit kiváló zenészekkel, zenekarokkal népszerűbbé tenni, és ezt már gyerekkorban el kell kezdeni." A pedagógusok és családtagjaik ingyenesen léphettek be a fesztiválra, mint mondta, ezzel is a megbecsülésüket szerették volna kifejezni a tanárok irányába, akiken nagyban múlik "a jövő nemzedékek sorsa".

A sajtóanyag szerint a fesztivál a kulturális szerepvállalás erősítését, a magyar fiatalság megszólítását és a hazai kulturális örökség bemutatását tűzte ki céljául. Mint írták: "a Hangzó Helikon Fesztivál, ahol a versek, a zene, a kultúra és művészet találkozik. A múzsák a Helikon hegyén biztos nem tudták elképzelni a verseket ének nélkül. Így volt ez a költészettel még sok évszázadon át. Ezért is indult el húsz éve a Hangzó Helikon sorozat, hisz a vers igazi közege a hangzás."

A központban és a kastélyparkban családoknak, gyerekeknek szóló programok váltották egymást ezen az utolsó, napsütéses "késő nyári" napon: népi játékok, kosárhinta, bábelőadás mellett gasztronómiai élmények (street food ételek, Kaláka-konyha, termelői borok és helyi sörök) tették még vonzóbbá a programot. Az énekelt versek kiváló képviselői léptek fel: Bognár Szilvia, a Kaláka, Szarka Gyula és zenekara, a Misztrál együttes és végül Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák lépett színpadra.

Az esemény belépőjegyeiből befolyt összeget a Magyar Kodály Társaság Közhasznú Egyesületnek ajánlották fel a szervezők. A kulturális tárca több mint 43 millió forinttal támogatta az esemény megszervezését.