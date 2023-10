Idén új helyszínen, a Bartók Béla téren várták mindazokat, akik szívesen bemutatták a nagyközönségnek az általuk megálmodott és megvalósított töklámpásokat. A könyvtár előtti lépcsőn sorakozó alkotások rendkívüli kreativitásról tettek tanúbizonyságot, s bebizonyították: a tökfaragásnak valóban csak a képzelet szabhat határt.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Idén is egyaránt készültek mosolygó és vicsorgó, foghíjat mutató tökfejek, sőt cicafüllel és macskabajusszal megálmodott alkotásokból sem volt hiány. Feltűnt a sorban néhány faragott denevér, egy részletgazdagon kidolgozott oroszlánfej és akadt olyan tökfej is, mely már a boszorkánykalapját is felöltötte. Az óriások közt a tenyérnyi méretű, mini töklámpások sem vesztek el, s helyet kapott a lépcsőn néhány tököt nélkülöző, üvegből készített lámpás is.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A kiállítók mellett érdeklődőkből sem volt hiány: már a program első órájában hosszú sorokba tömörülve várták a látogatók, hogy megcsodálhassák a kreatív kibontakozás eredményét.