„Ha az ötvenes-hatvanas években születtél és voltál még katona vagy úttörő, ha szereted Hobo szövegeit, dalait és elmondhatod magadról, hogy szinte az egész életedet végigkísérték, ha érdekelnek egy vendégmunkás viszontagságos kalandjai, ha haza készülsz vagy éppen most mennél külföldre dolgozni, akkor jó könyvet tartasz a kezedben. Megtudhatod többek között, hogy a történet főhőse miért járta végig ezt az utat és végül miért döntött úgy, visszatér a szülőföldjére. Ez a kötet egy titkokkal teli személyes vallomás, amiben megismerheted az író gondolatait erről a sokak által tévesen elképzelt világról. Közben bebarangolhatod Ausztria különböző tájait, Alsó-Ausztriától Tirolig és még talán kedvet is kapsz egy kisebb vagy nagyobb utazásra.” – olvasható a Líra Könyv ajánlójában Pfeiffer Gábor Emigráns blues című könyvéről. Akinek felkeltette az érdeklődését ez a rövid recenzió és szívesen megtudna többet is a kötetről, illetve a szerzőről, annak október 18-án szerdán 17 órakor személyesen is lesz lehetősége erre Bicskén a Nagy Károly Városi Könyvtárban, ahol zenés könyvbemutatóra várják az érdeklődőket. Pfeiffer Gáborral Jurásek Dániel beszélget, gitáron közreműködik Pfeiffer Ákos.