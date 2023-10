Az „Egyre mélyebbre merülök Dante sötét erdejében…” című kiállítást 2021-ben, a Dante emlékévben hozta létre a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a budapesti Liszt Ünnep részére. Ezt követően Olaszországban és Németországban is nagy sikerrel mutatták be az utazókiállítást, melynek színes és tartalmas tablói most Kápolnásnyéken, a Liszt Művészházban várják a látogatókat. Az időszaki tárlat azonban már csak rövid ideig: október 23-a hétfőig várja a kápolnásnyéki közönséget.