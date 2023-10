A könyvtár 15 órakor nyit és több programmal készül. – Ezen a napon is élnek az akcók, így a nálunk érvényben lévő 1100 forintos díj helyett most ingyenesen be lehet iratkozni egy évre, illetve elengedjük a késedelmi díjakat is azok számára, akik elfelejtették időben visszahozni a kölcsönzött könyveket. Meg lehet nézni a héten nyílt kiállításokat a régi mesekönyvekből, valamint a bicskei piacokról és vásárokról – sorolta Endrédiné Szabó Erika, a könyvtár vezetője.

Idén harmadik alkalommal díjazzák az úgynevezett legeket, mintegy negyven „kategóriában” oklevéllel és apró ajándékokkal kedveskednek a legkiválóbb olvasóknak 16.30 órakor. Köszöntik például a legfiatalabb és a legidősebb olvasót, aztán azt, aki a legtöbb Minecraft képregényt kölcsönözte, de a legtöbbet fénymásoló vendéget is. – Ez utóbbi kategória számunkra azért fontos, mert fénymásolni más helyeken is lehet a városban, de aki hozzánk jön ebből a célból, az egy kicsit a könyvtárat is támogatja – tette hozzá a könyvtárvezető.

A gyerekekre is gondoltak: 17 órakor kezdődik a Babos Bábos Társulat Vajaspánkó című bábelőadása. Végezetül, a több éve szokásos zárási ceremónia 18.30 órakor indul. Ennek része a könyvtár teljes épületének, összes helyiségének - beleértve a pincét is -, bejárása, majd a könyvtár előtt a résztvevők égő teamécsesekből kirakják az „olvasni jó!” feliratot. A ceremónia végén egy hatalmas kulccsal aztán bezárják az épületet.