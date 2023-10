Több százan voltak kíváncsiak ezúttal is a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület következő KultFészek előadására. Hornok Róbert, a KultFészek Produkció főszervezője ezúttal is érdekes személyiséget hívott meg a gárdonyi Csuka Csarnokba: Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadóművész ízes és tartalmas merítést hozott a Gyergyó-környéki, székely mesékből, melyeket természetesen ezúttal is humoros, mégis a mai életre vonatkoztatható köntösben tálalt a közönségnek. Előadása a „Fel a medvére, a fa nem játék” címet kapta, amely épp egy történetére utalt.

Hornok Róbert a feol.hu-nak elmondta: a KultFészek következő meghívottja Csernus Imre közismert pszichiáter lesz, aki november 17-én, pénteken 18.30-kor érkezik a gárdonyi Csuka Csarnokba. Az előadása címe figyelemfelhívó: Mitől lesz boldog egy párkapcsolat?