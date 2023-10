HÍR FM

0.00 Paláver (ism.) 3.00 Zene 6.00 Poétikon 7.00 Fejér vármegyei kitekintő 9.00 Igazság órája 10.00 Mandiner reakció 11.00 Radar 12.00 Best of Mandiner 13.00 Best of Pesti srácok 14.00 Best of Háború Ukrajnában 15.00 Paláver 18.00 Vezércikk (ism.) 19.00 Best of Mandiner (ism.) 20.00 Best of Pesti srácok (ism.) 21.00 Best of Háború Ukrajnában (ism.) 22.00 Igazság órája (ism.) 23.00 Napi aktuális (ism.)

VÖRÖSMARTY RÁDIÓ

8.00 Friss hírek, időjárás és közlekedési információk, Fehérvári hétvége Műsorvezető: Kiss György Hírszerkesztő: Szöllősi Attila 8.10 Internetes ügyeink 9.10 Kedvencek percei 10.10 Fehérvár első kézből 11.10 Dojo önvédelmi és távol-keleti harcművészeti magazin 12.10 Virágpercek 13.10 Katasztrófavédelmi percek 14.10 Zöldellő utakon 15.10 Hűha! – Technológia és tudomány érthetően 17.10 Lokálpatrióta 18.05 Fehérvári beszélgetések Szerkesztő: Palkó Zsuzsi 19.05 Fehérvári beszélgetések Szerkesztő: Sasvári Csilla 20.05 Fehérvári beszélgetések Szerkesztő: Gemeiner Lajos

FEHÉRVÁR TV

0.00 Képes hírek 6.50 Kortalan Torna 7.00 Híradó 7.20 Köztér 7.55 Nálatok mizu? 9.00 Agrárinfó 9.30 A Fehérvár Televízió archívumából 10.05 Kortalan Torna 10.15 Együtt magazin 10.45 Fehérvári beszélgetések 11.15 Bajnokok városa 11.45 Fehérvári beszélgetések 12.10 Paletta magazin 12.40 Híradó (ism.) 13.00 Kortalan Torna 13.10 Napi retró 13.15 Rendhagyó tárlatvezetés a Trianon kiállításon – 1. rész 14.20 Honvéd7 14.45 A Fehérvár Televízió archívumából 15.00 Agrárinfó (ism.) 15.30 Farmerzseb 16.00 E kávéházi szegleten 16.50 Kortalan Torna 17.00 Hírek 17.05 Sztárportré 17.30 Tiber László-portré 17.55 Fehérvári beszélgetések – Vakler Lajos vendége Kovács Evelin Dafné 18.25 KocsiZoom 19.00 Hírek (ism.) 19.05 Diagnózis 19.40 Alba Fehérvár KC – MTK-kézilabdamérkőzés közvetítése felvételről 21.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Trianon kiállításon – 2. rész

22.00 Vörösiszap és más időzített bombák 22.25 Hírek (ism.) 22.30 Képes hírek

BICSKEI VÁROSI TV

12.00 és 20.00 Önkormányzati híradó, majd magazinműsor