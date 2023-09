A program szeptember 16-án szombaton 10 órakor a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében veszi kezdetét, majd egy ebédszünet és egy rövid délutáni szünet beiktatásával egészen 18 óráig tart. A nap folyamán nagyjából tíz perces előadásokat hallgathatnak és ugyanilyen hosszú vetítéseket nézhetnek meg az érdeklődők az idén kiállított fotósorozatokról, amelyek fotósok számára szakmailag érdekesek és tanulságosak, de a hétköznapi emberek számára is izgalmasak. A fesztiválon kiállító fotósok közül többen személyesen is jelen lesznek és tartanak előadásokat is, így a közönség jobban megismerkedhet a Csákváron kívüli, a fesztiválon résztvevő településeken létrehozott FotoKozma kiállításokkal és azok kulisszatitkaival is. A részvétel ingyenes!

Jonas Kako: A haldokló folyó. A fotósorozat Csákváron a Szabadság téri parkban látható

Fotó: fotokozma.com