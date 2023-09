A megnyitót az MNL Fejér Vármegyei Levéltárában tartották csütörtökön kora este. Itt Czinki Ferenc főszervező köszöntötte a megjelenteket, majd a székesfehérvári költő, író, Pallag Zoltán nyitotta meg az irodalmi eseménysort. Szövegében a fiatalkori olvasásélményektől indított, majd az olvasás, a kritikus olvasás (és az írás) fontosságára hívta föl a figyelmet, amellyel fény hozható a sötétségbe.

Ezután mindjárt Závada Péter költő friss verseskötetével ismerkedhettek meg a jelenlévők. A muréna mozgása című könyvről egyebek mellett megtudtuk: három részből (és nem ciklusokból) áll. Az első úgynevezett gonoszság történeteket tartalmaz, a második rész versei Závada színházi munkái kapcsán születtek, a harmadik részben pedig hosszabb, prózai jellegű szöveg olvasható. A csütörtöki napot Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estje zárta, szintén sok érdeklődőt vonzva.

Szálinger Balázs költő már pénteken, a Könyvek Boltjában mutatta be új, És most kelletlen elrugaszkodnom című verseskötetét, amelyre ugyancsak sokan voltak kíváncsiak (itt és Závadánál is Czinki Ferenc volt a moderátor).

Az utolsó programok a Petz sörözőben zajlottak: szombaton jellemzően gasztrodélutánnal szoktak készülni a szervezők, egy-egy jeles író részvételével. Ezúttal Saly Noémi irodalom- és Budapest-történész vendégeskedett a kultúrkocsmában, hogy a Ferencesek főztje című, általa szerkesztett csíksomlyói szakácskönyvről meséljen Józsa Márta író, szerkesztő kérdései nyomán. A közönség megtudhatta a körülbelül háromszáz éves receptek eredetét, azt, hogyan talált rájuk Saly Noémi, érdekes gasztrotörténeti ismeretekkel gazdagodhattunk, végül pedig egy, a könyvből választott ételt is megkóstolhattunk. Ez a fekete lév volt, amely szószos húst jelent, és érdekessége, hogy a szószt kenyérrel sűrítik. A FIN szombaton este Víg Mihály szólókoncertjével zárult.