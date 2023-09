Felsős kortól 99 évesig bárki mehet arra a nyílt, mindenki számára látogatható néptáncórára, melyet Sárkeresztesen tart a Cifrázó néptánccsoport. A szeptember 22-én, este hattól 23 óráig tartó próbafoglalkozásra lehet menni párral, de egyedül is, mert a szervezők a zenét is és a táncos párt is biztosítják, viszont aki elmegy a Sárkeresztesi Művelődési Házban tartott eseményre, az a táncos kedvét mindenképpen vigye magával.

Mint megtudtuk, a Cifrázók Gyermek-néptánccsoportjai hétfőnként várják a táncoslábú gyermekeket.