A Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozón minden megtalálható, ami a magyar vidék velejárója: számtalan ló, lovasversenyek, bemutatók, kézműves vásár, gyerekprogramok, népi játékok kicsiknek és nagyoknak, és megannyi kulturális program. A képzeletbeli kaput 9 órakor nyitják ki, a megnyitót 11 órakor tartják. A lovasprogramok között pónifogat-, kettesfogat-, vadászhajtás és gyerek fogathajtás szerepel, de a korábbi években megszokott népszerű csikósbemutató, lovasvágta és pásztorkutya szépségverseny – erre a helyszínen lehet nevezni - sem marad el, de lesz kolomp és ostorkiállítás is. A gyerekeket népi játékokkal és bála ugrálóvárral várják és lepényevőversenyen is vetélkedhetnek. A natúrparki főzőverseny ételei mellett ismét lesznek szürkemarhából készült pásztorételek, egész nap sül a kolbász, ami mellé jófajta italok is jutnak. A kis színpadon egymást váltják majd a néptáncosok és a kórusok, a kirakodóvásár szigorúan kézműves termékei között pedig biztosan találnak valami szépséget az idén is.