Szeptember 8-án kiállnak a csókakői közönség elé. Mire számíthatnak a koncertlátogatók, vagyis, hogy inkább emlék koncert lesz, vagy a zenekar, az új tagokkal, tovább megy a régen megkezdett úton?

-Hát számomra elég természetes, hogy ebben az időszakban, ilyen tragikus események után egy új zenekart kovácsolva nekem eszembe nem jutna, hogy egy új anyaggal álljunk elő. Én saját magamnak azt a feladatot szabtam, hogy az Omega életművet viszem tovább, ameddig csak az erőmből telik, természetesen egy megfelelően jó társasággal, akikkel most össze is jöttünk, hála Istennek. Az eddigi koncertek és az együtt töltött idő felhatalmaz minket arra, hogy merjünk több fellépést is vállalni. Így jött a képbe Csókakő is, ahol még soha életemben nem voltam. Nagyon sok kíváncsisággal várom, számtalan jót hallottam róla. Az előadás dalai természetesen az Omega régi anyagából kerül ki, de fontos kiemelnem, hogy azzal az egy feltétellel kezdtem el ezt az egészet, hogy azt a lemezt, amit az Omega gyakorlatilag már nem tudott bemutatni színpadon, én megismertessem mindenkivel. Mindenképpen meg akarom mutatni ezt az albumot, körbevinni az országban és külföldön is, vagyis mindenhol, ahol eddig koncertezett az Omega. A Testamentum lemez anyagából mérvadó négy-öt számot mindenféleképpen körbevisszük egyfajta ősbemutató turné jelleggel a közeljövőben, ami lehet, hogy egy vagy akár két évig is eltart, hiszen Magyarországon kívül többek között Németország, Lengyelország, Csehország is számíthat a fellépésünkre. Az európai városokban és Csókakőn is tudni kell a közönségnek, hogy nagyjából ilyen irányban lehetnek elvárásai, ilyen dalokat fogunk játszani a régiek mellett.

Tovább viszem az Omega örökséget, ameddig az erőmből telik”

Mi a tapasztalata, milyenek a mai, fiatal zenészek? Lehet velük úgy együtt dolgozni, mint a régi csibészekkel? Születhetne általuk is egy olyan sikeres banda, mint annak idején az Omega?

Tehetségek vannak, azzal nincsen egyáltalán semmi probléma. Ugyanakkor, ha keres az ember egy zenészt, nem lehet rögtön rátalálni. Nyilvánvaló, hogy a mi esetünkben is több jelölt volt, akinek meg kellett felelnie a mi elképzeléseinknek. Próbáltuk megmozgatni a természetes kapcsolatainkat, illetve régi ismerősöket is megkérdeztünk, de persze mindig fennáll annak a veszélye, hogy már nem szabad az illető, hogy már lekötötte magát valahova. Az is fontos, hogy mennyire van kedve ezt csinálni, de ezzel van a kevesebb gond. A zenekarunk megfiatalodott, ami valahol természetes is. Fekete Tibor Samu, a basszusgitáros ugyanaz a korosztály, mint én. A többiek legfeljebb 50 évesek, ami már jelentős fiatalítást jelent, és akkor még nem beszéltünk Schrott Petiről, illetve Erdős Róbertról, aki 30 éves. Hála Istennek, ezekkel a fiatalokkal nagyon jól össze tudtunk dolgozni, és meglepő, hogy mennyire jól tájékozottak a régebbi stílusok iránt. Persze vannak olyan zenészek, akiket ezek a dolgok egyáltalán nem érdekelnek, de van, akit nagyon, és nyilvánvalóan nekünk a csapat összeállításánál az egyik legfontosabb szempont volt, hogy rockszeretőkből álljon a zenekar. Így is lett, ennek megfelelően Schrott Péter lett az énekes, Erdős Robi a gitáros, Nagy Liszl Zsolt a billentyűs és Fekete Tibor Samu játszik a basszusgitáron.



Az idő előrehaladtával várható-e, hogy új Omega számok születnek? Van-e ehhez alkotói kedv, elszántság és akarat?

Én tartom magam az eredeti célnál, amit kitűztem magam elé, vagyis, hogy az Omega életművet viszem tovább ameddig lehetséges. Új Omega szám már nem tud készülni, legfeljebb ebben az összeállításban, vagyis az Omega Testamentum zenekari felállásban. Ha jönnek olyan dolgok, ötletek, abból elképzelhető, hogy születhetnek olyan dalok, de még nem most. Mindenképpen várunk, minimum egy évet, és ha közben lesznek olyan bimbódzó ötletek, amik aztán esetleg virággá tudnak nyílni, örömmel állok az ügy mellé. Tulajdonképpen ez egy nehéz feladat, ami rám hárul, hiszen nekem van olyan szerepem, hogy eldöntsem, hogy mi mehet és mi az, ami nem. Én vállalom a felelősséget, mert hát 51 év a többiekkel együtt, az nagyon mérvadó. Nem nagyon van más, aki jobban el tudná dönteni melyik új dal lehetne vállalható. Mondanom sem kell, Molnár Gyuri bácsi is alkalmas lenne erre, de ő meg a betegsége miatt már nem mer előadásokat vállalni. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de a lényeg az, hogy a Testamentum lemez mindenképpen korrektül, igazi Omega-s rock stílusban legyen adva a színpadon.