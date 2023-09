Az idei OGEX első állomása nem lesz más, mint a királyok városa, Alba Regia, vagyis Székesfehérvár, Fejér vármegye székhelye, azon belül is az Alba Regia Sportcsarnok. Székesfehérvárhoz olyan hatalmas ipari szereplők kapcsolódnak, mint az Ikarus- vagy a Videoton-gyárak – utóbbi egykor a híradástechnika fellegvára volt, ezért Fehérvárnál tökéletesebb nyitánya nem lehetne az OGEX-nek – reméljük, sok olvasóval találkozunk az első megállónál!

Ahogy tavaly, az OGEX idén is szélesebb közönséghez juttatja el a legújabb gaming és e-sport trendeket. A 2023- as eseménysorozat helyszínein a látogatók autószimulátorok, VR eszközök és retró játékok mellett meglátogathatják az OGEX gamer múzeumát, cosplay bemutatókat követhetnek nyomon, valamint az edukációs aktivitásokkal és a helyszíni előadásokon belátást nyerhetnek a gaming és az e-sport mélyebb szegleteibe is.

Az OGEX 2023-as menetrendje: Székesfehérvár 09.08.; Zalaegerszeg 09.13.; Szombathely 09.14.; Debrecen 09.20.; Nyíregyháza 09.21.; Szeged 09.25.; Kecskemét 09.26.; Szekszárd 09.28.; Pécs 09.29.; Szolnok 10.05.; Békéscsaba 10.06.; Győr 10.12.; Veszprém 10.26.; Tatabánya 10.28.; Miskolc 11.02.; Salgótarján 11.03.; Eger 11.07.; Kaposvár 11.09.; Budapest 11.25. és 11.26.