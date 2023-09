A parkolóban már az érkezés pillanatában látszik: ez nem egy átlagos nap Soponyán. A gépkocsik szinte ültetvényként sorakoztak, mintha egy színes autó-kertben lennénk. A sokszínűség itt kezdődött és az Ökocentrum területén folytatódott, ahol több tucat sátor várta a látogatókat.

Ahogy a nap első melegebb sugarai megcsillantak a kondérokon, a Magyar Honvédség Székesfehérvári Helyőrségi Katonazenekar és a Löfan Mazsorett tánccsoport már teljes díszben várták a vendégeket szombaton reggel a Soponyai ökocentrumban. A zenekar méltóságteljes dallamai és a mazsorettek lendületes táncmozdulatai egyből magukkal ragadták az érdeklődőket.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az ünnepélyes megnyitóval kezdetét is vette a fesztivál. A Fejér Vármegyei Vadásznap programja izgalmas előadásokkal és bemutatókkal várta az érdeklődőket, ahol a vadászok megosztották tudásukat, tapasztalataikat, és bemutatták a vadászat különféle aspektusait is az arra kíváncsiaknak.

A csodálatos vadászkutyák bemutatója után meg is érkezett a magyar színművészet két “nagyágyúja”: Bodrogi Gyula és Reviczky Gábor avatták be a publikumot a vadgasztronómia rejtelmeibe, puhára főzve a húst és a nézőket is. Humorral és színészi hozzáértéssel fűszerezve tanították meg egy ínycsiklandó vadétel elkészítését a színészóriások.

A műsoros főzést az Alba Regia táncegyüttes követte a színpadon, a tőlük megszokott profizmussal és lendülettel, majd őket követve Gáspár Laci is a mikrofonhoz állt, és töltötte meg a teret energiájával, miközben végig Rákóczi Feri felügyelt a jó hangulatra.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

De mindemellett több büfé is kínálta étkeit, persze nem maradhatott el a klasszikus lángos és a kürtőskalács sem. A leghosszabb sor mégis a fagyis előtt állt, és a csavaros fagyi nagyüzemben tekeredett a tölcsérekbe. A hosszú sorbanállás sem szegte kedvét a hideg édességre vágyóknak.

Méterekkel arrébb már a hős férfiak aprították a fát fenemód a favágók döntőjében. A férfiak ügyessége és erőnléte csodálatra méltó volt bárki számára, aki látta erőfeszítéseiket.