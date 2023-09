A Londonban is tanult művész szerint a világot az emberi szem számára láthatatlan anyag tartja össze, ami baktériumok, gombák és más mikroorganizmusok keverékéből áll. Ezt a láthatatlan kapcsot teszi láthatóvá penészportréival. Radisics Milán, a FotoKozma kurátorának és lányának közreműködésével elkészítette a Vértes penészportréját, pontosabban portréit is. – A módszere rendkívül egyszerű: a folyamat különféle dolgok összetapogatásával kezdődik, majd a steril kesztyűkön összeszedett „szennyeződéseket” petricsészékben hagyja, hogy maguktól növekedjenek, erjedjenek, tenyésszenek. És hogy ne legyenek unalmasak a kapott, természet alkotta alakzatok, különleges színezési technikával teszi még izgalmasabbá a műalkotást, amiket egy meghatározott pillanatban fotóz le – mesélte Radisics Milán, aki az alkotó technikáján felbuzdulva megkérte Dását, készítse el a Vértes penészportréját is.

Lányával útra kelt és hat helyszínen gyűjtöttek mintákat. Rengeteg mindent megtapogattak, többek között Csákvár, Gánt, Vérteskozma utcáin, a réten, a kastélyparkban és az erdőben, vettek mintát kilincsekről, útjelző táblákról, talajról, gombákról, vízből, iszapból, növényekről, sőt szemetesből és ólból is. A felsorolás közel sem teljes. A steril kesztyűket aztán a kezükről lehúzva, úgy, ahogy lejött, kifordított formában borítékba tették és kiküldték Moszkvába. Azaz, csak küldték volna, ugyanis kiderült, a háború miatt Magyarországról nem lehet postán semmit Oroszországba juttatni. – A problémát úgy oldottam meg, hogy elautóztam Szeribába, ami nem EU-s tagállam és Szabadkáról feladtam a csomagot. A minták négy nappal később Moszkvában voltak – mesélte Radisics Milán.

A fotók nagyjából 3 hét speciális tenyésztést követően készültek el, a végeredményt október végéig Csákváron is meg lehet nézni. Olyan, mint a Vértes és környéke: színes, egyedi és lenyűgözően szép. Láthatók a levegőrétegek, tapintható az energia, és szemmel látható a nagy változatosság, a közeg, amiben élünk, csak másképp.