Pákh Imre, a Munkácson született new york-i üzletember és műgyűjtő, a világ legnagyobb, magánkézben levő Munkácsy gyűjteményének tulajdonosa, akinek gyűjteményéből 2008-ban a Deák Képtárban már nyílt egyszer kiállítás. Nem ez az első alkalom tehát, hogy Fehérváron találkozhatunk Munkácsyval, de az egyik legjelentősebb magyar festőt nem lehet megunni! A péntek délután hivatalosan is megnyílt tárlaton hatvannégy festményt, nyolc grafikai munkát, valamint más alkotók Munkácsyról készített festményeit és Pásztor János Munkácsyt ábrázoló szobrát is meg lehet tekinteni a múzeum tizenegy emeleti kiállítótermében. A folyosókon ugyanakkor számos fotóval illusztrált, hatalmas tablók mutatják be Munkácsy Mihály életútját, művészi pályájának legfontosabb mérföldköveit, amelyből számos érdekességet is megtudhatnak a látogatók.