Ha borokról beszélünk, mindig előkerülnek a történelmi borvidékek és velük együtt a hagyományos fajták. Ha valaki Villány, vagy Szekszárd környékén termel szőlőt, illetve készít fehérbort, az éppolyan ellenszélben teszi mindezt, mint amit azok, akik a Móri borvidéken vagy a Somló hegyén próbálkoznak a vörössel.

De vannak olyan gazdák, illetve területek is, akik nem tartoznak egyik borvidékhez sem. Nekik nem kell számolni ilyen szigorú előírásokkal és mivel nincs semmilyen hivatalos szervező erő, talán a nehezebb fejlődni és közben érvényesülni a boraikkal. De mégis van remény, mert önszerveződő módon tesznek lépéseket a jó ügy érdekében. Jó példa erre Fehérvárcsurgó, ahol kiváló borok, és ezáltal remek eredmények születnek évről évre a helyi borversenyen éppúgy, mint a Móri borvidékin.

Fotó: Varga-Szücs Zsuzsanna

Hasonló sikereket ér el megyénk délnyugati csücskében Lajoskomárom.

A Keleti sor és a Nyugati sor pincéi a Fülöp-hegyen bármikor vállalhatná a versenyt a nagyokkal. A Fülöp Hegyi Pincefesztivál programja régóta kötött, és ennek megfelelően pénteken indul a Rizlingtúra. Szombaton, a fesztivál hivatalos megnyitójának részeként megtudhatja ország-világ, hogy a gazdák milyen eredményeket értek el boraikkal a versenyen. A megnyitót követően indulhat a kóstoló ember, nyakában a textilből varrt, színes kis táskával és a benne rejtőző, feliratozott pohárral. Különleges élmény már önmagában az is, hogy úgy minden tízedik pincénél más élőzene szól, de az augusztusi melegben a pincéket járni és a szőlők között sétálni is hangulatos. Persze a lajosiak mindig szeretnek kijárni a pincéhez, így nem kell arra az évi egy alkalomra várni, mert máskor is meg lehet kóstolni a Fülöp-hegy aranyát.

Érdemes a Keleti soron indulni, már csak azért is, mert a Fülöp-hegyi kereszt ahhoz van közelebb, és már az induláskor is jól jöhet az ima.

A Rock pincében, kissé felrúgva a borkóstolás szabályait azonnal egy vörösbe botlottunk. Elsősorban Othello és Néró képezte az alapját és elismerően nyilatkoztak róla a csapatunk tagjai éppúgy, mint a mellettünk álló idegenek. Volt, aki 10 pontosnak ítélte a 10-es skálán. A belövőbor színe és sikere alaposan megtréfálta a kóstolók ízlelését, későbbi értékelését, de még a direkttermő után is kifejezetten élvezhető volt Ropck-ék Zöldveltelínije.

Fotó: Varga-Szücs Zsuzsanna

A Strobl pince Olaszrizlingje kapcsán volt némi vita, de még így is volt, aki 8 pontot adott rá. Nem sokkal odébb, a Pethő pincében egy kékfrankos vörös még a frissebb borokat kedvelők számára is elhomályosította a kékfrankos rozé pozitív tulajdonságait.

A Páskom Csillag pincénél sem csalódtunk a házigazdákban, akik egy olyan csillogó, tiszta Zenitet töltöttek a poharakba, hogy meg voltunk róla győződve, hogy ma már ennél jobb nem jöhet, de jött. Egy Zweigelt rozé képében, extra eper illatba burkolódzva, és valami olyan különleges színben pompázva érkezett meg a sokak szerint tíz pontos bor.

A Hutvágner pince Olaszrizlingjét éppolyan kiválónak ítélte a kóstolók hada, mint az aranyéremre méltán büszke Ágota pince hasonló fajtájú borát. A szigorúan szakmai elvek mentén alakult kóstolócsapatot kissé megnyugtatta a Keleti sor mentén álló, krétával megírt tábla, melyen ez állt: „Mottó: Jobbra nyugodt fröccsözés, balra az úton kegyetlen, veszélyes világ. Ettől függetlenül a veszély mégiscsak ott ólálkodott közöttünk. A Horváth pincénél, egy szinte egyöntetűen kilencesre pontozott, Olaszrizlingben öltött testet. A gazda bevallotta, hogy a kiváló bor a hármas megyehatárhoz legközelebb fekvő településről, Felsőnyékről származik. A tiszta szín és a harmonikus savak miatt elnéztük neki ezt a kis hiányosságot.

Ha már szóba került a veszélyes világ, a Keleti sor mellett elhaladó út túloldalán, a Farkas pincében óriási volt a sürgés-forgás, különösen az esti órákban. A borok mellett koncert és egy fergetegparti várta a fiatalok tömegét, és nem hiába.

A Borbély pincében már az elején megijesztettek minket a helyi erők, hogy szívesen megkínálnak minket egy Cabernet Sauvignon-nal, de rögtön mentegetőztek, hogy még fiatal, az érési folyamat kezdetén járó bor kerül a pohárba. A figyelmeztetés ellenére egy kiváló tétel születésének lehettünk nyelvtanúi. A színe gyönyörű volt, és kora ellenére nem lógtak ki a savak semmilyen irányban. Azt hittük, hogy a fiatal vörös elvarázsolt minket és azért adtunk neki magas pontokat, de kiderült, hogy nem vagyunk elfogultak, ugyanis pár lépésnyire a Reis pincében ugyanúgy tíz ponthoz közelített az átlag. Ott nem a présház előtt, hanem lent a mélyben, a pinceboltozat tégláinak hűvösében töltött nekünk Nyúl István egy fahordóban elforralt, letisztult és savállóban érlelt Olaszrizlinget.

Fotó: Varga-Szücs Zsuzsanna

A Csepregi pince hozta a kötelezőt, ami azt jelenti, hogy a hölgyek az Irsai Olivér kóstolását követően követelték a 10 pontot, míg a férfiak az Olaszrizlinget emelték piedesztálra, igaz, volt, aki utóbbi esetében azt nyilatkozta: egy kis plusz sav még jól állt volna neki, de a többiek leszavazták, mondván, hogy nem a sav kevés, hanem a nem túl sok, de mégis megjelenő maradékcukor kerekíti le a bort.

A Keleti sor végén a Steidl pince nemcsak kiváló boraival és pálinkagyűjteményével kápráztatta el a felhőszerű csapatokban mozgó kóstolókat, hanem a már hagyományosnak mondható kakashere pörkölttel is, ami ez alkalommal zúzával együtt készült. Kihagyhatatlan, már csak azért is, mert bizonyára náluk is úgy van, mint a pecsenyesütőknél, ha valaki megtudja mi a recept, annak meg kell halnia.

A Nyugati soron általában kicsit szűkebb a szortiment, kevesebb pince nyílik meg az érdeklődők előtt, de szerencsére elmondhattuk, hogy a Tulcz-Kocsis pince Olaszrizlingje miatt már érdemes volt átvágni a Nyugati sorra.

Fotó: Varga-Szücs Zsuzsanna

A Reisz pince tetszetős Szürkebarátja előtt volt egy kis kitérő. Az egyik egy Olaszrizling, amelyik már jócskán túl volt élete zenitjén, így nem pontoztuk, és egy másik bort sem, mert azt meg nem tudtuk hova tenni. Sillerként töltötték a poharunkba a Olaszrizling-Othello-Delevári fajtákból álló bort, és nem derült ki, hogy vegyesborként készült, vagy házasítás által született, és mivel nem volt sehova sem besorolható, csak megkóstoltuk, megköszöntük a szíves vendéglátást és haladtunk tovább. Már csak azért is, mert elfogyott az idő, és a Parti pincék vonalán, még várt ránk a Szaller pince Cserszegi Fűszeres fajtájú, ízében kellemes, illatában kissé visszafogott bora és pár finom falat. Máskor ez a pince szokott lenni a végállomás, mert minden évben más zenész, gyakran harmonikás ül a tornácon, csiklandós nótákat húzva hajnalig, ám most átruccantunk a szomszédba is, ahol a Némó pince előtt már dübörgő zenére mulatott az úri közönség.