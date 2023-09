Kozma Lajos 1938. szeptember 2-án született Lepsényben. A székesfehérvári Alba Regia Vegyeskarban – akkor még MÁV műhely kórusaként működött – indult zenei pályájára, ahonnan a Zeneakadémiára került. Itt 1961-ben debütált az Operaházban, Verdi Macbethjének Malcolm szerepében. Egy korai siker, amit még sok másik követett. Pelléas szerepe Debussy azonos című operájában különösen emlékezetes volt, ezt a szerepet később külföldön is sokszor énekelte.

A Ford-ösztöndíjnak köszönhetően 1964-ben Olaszországba utazott, ahol az Accademia di Santa Cecilián folytatta tanulmányait. Nem tért már vissza Magyarországra, az olaszországi karrierje megalapozott volt. Bolognától Triesztig, a La Scala színpadán át, Nyugat-Európában széles körben ismert és elismert énekes lett. Amerikában is szép sikereket ért el, fellépett többek között a Philadelphia és New York City Operában.

Kozma Lajos sokszínűségét jól mutatja, hogy nemcsak bel canto operákban, de barokk és XX. századi művekben is kiválóan helytállt. Számos ősbemutatón is részt vett, így például Valentino Bucchi "A krokodil" című operájában, vagy Renzo Rossellini "A halott királynő" című darabjában.

Visszavonulása után a perugiai Università per Stranieri keretében és mesterkurzusokon tanított. Híres tanítványa volt ifj. Domahidy László is. Az énekes 2007. december 30-án, szívinfarktus következtében hunyt el.

A sokoldalú énekes hét nyelven beszélt, ami szintén nemzetközi karrierjének sikereihez segítette. Híresek voltak Monteverdi- és Vivaldi-felvételei, valamint számos XX. századi művet is énekelt.

Kozma Lajos neve ma is él és művészetét továbbra is méltán ünneplik szerte a világon. A lepsényi közösség büszkén emlékszik rá, aki itt született, és innen indult el, hogy világsztárrá váljon. Ma, 85. születésnapján ezzel az emlékezéssel szeretnénk tisztelegni Kozma Lajos előtt, és továbbra is megőrizni az ő emlékét, aki életével és művészetével beírta magát nem csak a magyar, de a nemzetközi zenei élet nagykönyvébe.