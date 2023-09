Karafiáth Orsolya költő, író estje hangolja rá a közönséget szeptember 13-án, szerdán a teljesen közösségi szervezés és finanszírozás mentén megvalósuló FIN-re, amelyet már nyolcadszor rendeznek meg így, szeptember közepe-vége felé. Az „Írók a nyomdában” sorozatnak az ALTO nyomda ad helyet, ahol mindig egy-egy meghívott szerző kötetét adják ki limitált példányszámban úgy, hogy a közönség megfigyelheti a nyomdai munkálatok befejezését. A szervezők ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet a könyvkiadásban dolgozó tervezőszerkesztőkre, nyomdai dolgozóra, illetve magának a nyomdának a szerepére. Az idei meghívott vendég Karafiáth Orsolya, akivel beszélgetés is lesz – ezt a fesztivál főszervezője, Czinki Ferenc moderálja majd. Az esemény telt házas, azzal már nem érdemes tervezni.

Annál inkább ajánlatos elmenni a csütörtöki megnyitóra, amelyet 18:30-kor a székesfehérvári Pallag Zoltán költő tart az MNL Fejér Vármegyei Levéltárában. Ugyanitt mutatják be 19 órától Závada Péter költő A muréna mozgása című verseskötetét, zárásként pedig 20 órától Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estjére kerül sor Öreg Banda címmel. Pénteken az Ady Endre utcai Könyvek Boltja is csatlakozik az eseménysorhoz: itt 17 órától mutatják be Szálinger Balázs költő És most kelletlen elrugaszkodnom című gyűjteményes verseskötetét.

A fesztivál szombaton zárul a Petz Gasztrodélutánnal, a Petz sörözőben. Itt 17 órától Saly Noémi irodalom- és Budapest-történész vendégeskedik, és az általa szerkesztett Ferencesek főztje - Szakácskönyv Csíksomlyóról az 1690-es évekből című kötettel lehet ismerkedni, és főzés is lesz. Aznap este Cseri Hanna és Víg Mihály is szólókoncertet ad 19, illetve 20:30 órakor.

Az események jó része ingyenes, ám a koncertek például belépősek. A részletekről ajánlott a fesztivál – amelyet az adjukossze.hu oldalon keresztül is lehet támogatni - közösségi oldalán tájékozódni.