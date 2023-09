Vagyis a végeláthatatlan kocsi-, ló-, traktor- és fogatsorra, hiszen a fenti számot bőven meghaladta a résztvevők mennyisége. Mudri Erzsébet szervezővel utólag háromszázra tippeltük azoknak a számát, akik vagy táncosként, vagy sofőrként, esetleg a járművek utasaiként a forgatag színvonalát emelték.

Persze a felvonuláson – ahogyan az a környéken bevált szokás – nem csupán helybéliek képviseltették magukat: vendégek érkeztek Kálozról, Pusztaegresről, Lajoskomáromból, Mátyásdombról, a Déghez tartozó Újtelepről, valamint Soponyáról is. Utóbbi település ráadásul egy központi elemet is adott, méghozzá a hintót, amelyen a bíró és a bíróné, név szerint a közelmúltban házasodott Kiss Zsolt és Kiss-Németh Viktória foglalt helyet.

Az egyes állomásokra a korábbi években megszokotthoz képest többen látogattak ki; s most előzetesen hirdetett, biztos pontok is voltak, ahol frissítőhöz vagy elemózsiához juthattak a kezdeti esős-borús, majd később igazi indián nyarat hozó időben megfáradtak. (Ebéddel az óvodai konyha dolgozói készültek, méghozzá babgulyással.) Ezeken a helyeken a sokak által ismert és kedvelt Pap Ferenc töltötte be a kisbíró szerepét. Kiáltványában felidézte: az elmúlt egy évben számos programon részt vehettek a helyiek, így például az októberi telt házas halloweenpartin, a decemberi falukarácsonyon, a farsangi retró diszkón, a tavaszi medvehagyma-fesztiválon, a nyári falunapon és búcsún. Emellett szót ejtett a megújult Festetics-kastélyról is, amely ettől az évtől kezdve ugyancsak egy üde színfoltja a településnek az eseményekhez kapcsolódva: kiállítás, vármegyenap, fogathajtóverseny, kertmozi és a helyieket megosztó Electric Garden is szerepelt a felhozatalban.