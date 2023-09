A Vörösmarty Mihály Könyvtár országszerte kiemelkedő módon több városrészben is elérhető a székesfehérváriak számára. Az olvasók azonban nem csak kedvenc műveiket kölcsönözhetik ki, de az intézmény számos egyéb szolgáltatását igénybe vehetik. Rendszeresen szerveznek könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, valamint folyamatosan elérhetőek a szolgáltatások, mint az Arcanum Digitális Adattár, vagy a közel négyezer darabot számláló képeslap adatbázis böngészése. Természetesen továbbra is lehetőség van a könyveken túl CD-k, DVD-k, video- és hangkazetták kölcsönzésére is. A könyvtár adatbázisa már beiratkozás nélkül is elérhető, így aki még nem tag, az is nyugodtan böngészhet a kölcsönözhető művek között. A szolgáltatások igénybevételére jogosító olvasójegy megváltása a székesfehérvári lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek, valamint az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak, hallgatóknak mindössze jelképes összegbe, 100 forintba kerül évente. A fenti kedvezményekkel nem rendelkezők 500 forintos áron válthatják meg olvasójegyüket.

Szerda délután Cser-Palkovics András polgármester is megváltotta olvasójegyét a Vörösmarty Mihály Könyvtár Központi Könyvtárában. A városvezető az alkalomhoz kapcsolódóan elmondta: az olvasás nagyon fontos, a könyvtárhoz tartozni pedig számos lehetőséget kínál az olvasóknak. „A könyvtár az egyik legfontosabb intézményünk és kulturális, közösségi terünk. Ráadásul ennek a könyvtárnak nem csak Székesfehérvárra, hanem a vármegye egészére nézve is vannak feladatai.” – fogalmazott a polgármester, aki kiemelte, hogy a könyvtárban magas színvonalú szakmai munka zajlik lelkiismeretes, magasan kvalifikált szakemberek által. Cser-Palkovics András mindenkit arra ösztönzött: váltsa meg olvasójegyét. Személyes élményként idézte fel, hogy egyik kedvenc olvasmányát, Tolsztoj Háború és békéjét is a Vörösmarty Mihály Könyvtárból kölcsönözte ki először.

„Örülünk, hogy Polgármester Úr megújította a tagságát és ezzel felhívja mindenki figyelmét, hogy a 100 forintos jelképes összeg egyáltalán nem sok ahhoz képest, mennyi szolgáltatással állunk a lakosság rendelkezésére.” – nyilatkozott Buriánné Tarró Edit, a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója, aki szerint az olvasójegy a manapság különösen megemelkedett könyvárak tekintetében és a könyvtár szolgáltatásai alapján még kedvezőbbnek számít. Példaként hozta fel az Arcanum Digitális Tudománytár kínálatát, vagy éppen a rendszeresen megrendezésre kerülő könyvbemutatókat, kulturális rendezvényeket. Az igazgató elmondta: a könyvtárhoz idén 700 új tag csatlakozott, de folyamatosan várják régi és új olvasóikat egyaránt.