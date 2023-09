A fehérvári múzeumban egy hónapon keresztül kiállított, egyelőre még sok rejtélyt tartogató Vénusz-fejre az előzetes bejelentések szerint a budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Osztályának laboratóriumában alaposabb vizsgálatok várnak. A SZIKM a természettudományos vizsgálatokon kívül más kérdésekre is választ keres. Fontos lenne megtudni a szobor lehetséges lelőhelyét, mivel eredetigazolásában Székesfehérvárt és a római Pannóniát jelölték meg. Ezen kívül kulcskérdés lenne tisztázni külföldre kerülésének körülményeit. A szakmai igazgató, Belényesy Károly szerint feltehetően kora császárkori az antik műtárgy. A mészkő női fej kikiáltási ára 800-1200 euró volt. A tulajdonos sajnos nem volt hajlandó aukción kívüli megegyezésre, ragaszkodott az árveréshez. A műtárgyra többen is licitáltak, így az árverésen az aukciósház által meghatározott szabályzatban szereplő licitlépcsőknek megfelelően telefonon, online, illetve a helyszínen megtehető ajánlatok ismeretében alakult ki a végleges 4000 eurós ár (több mint másfél millió forint).

Az árverező Bruges-i Rob Michiels nemzetközi aukciósház a Belga-Luxemburgi Királyi Aukciósházak Kamarájának tagjaként több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik, székhelye a nyugat-flandriai Bruges történelmi belvárosa. Értékes képzőművészeti tárgyakat és régiségeket bocsát licitre, fő profilja az ázsiai és európai porcelánok. Az idén június végén több magángyűjteményt árverezett, köztük a genti Mr. & Mrs. S. gyűjtőházaspár kollekciójából mintegy 100 tételt: kínai, egyiptomi, görög és római eredetű antik műtárgyakat. A genti pár 1967 óta foglalkozott régiséggyűjtéssel, a szakértő által eklektikusnak nevezett gyűjteményük jelentős értéket képvisel. A Rob Michiels által árverezett antikvitások között több olyan szerepelt, amelyet a genti gyűjtők Brüsszelben szereztek be Christophe Varosi régiségkereskedőtől, aki az általa kiállított, aláírásával hitelesített eredetiséget igazoló tanúsítványok alapján a Leuveni Katolikus Egyetemen diplomázott művészettörténész és régész. Az egyik ilyen proveniencia tanúsítvánnyal került árverésre az 1377-es tételszám alatt meghirdetett ismeretlen római mészkő női fej, származási helyeként Székesfehérvárt, valamint Magyarországot, a római kori Pannóniát jelölte meg Christophe Varosi az általa 2014. december 4-én Brüsszelben eladott műtárgy eredetiségigazolásán.

A Vénusz szoborfej szép kivitelű, figyelemfelhívó molinója a Szent István Király Múzeumban

Fotó: Tóth Sándor

Az ismert ábrázolások hasonlósága alapján a római istennővel, Vénusszal azonosítható szoborfej eladójáról internetes forrásokból a következőket sikerült megtudnunk. Varosi brüsszeli régiségkereskedő, engedélyét 40 évvel ezelőtt, 1983 áprilisában adták ki. Magyarosan hangzó vezetékneve ellenére a belga főváros Ixelles negyedében

született, nem kizárt, felmenői közt Városi nevű magyarok is lehettek. A francia nyelvű sudinfo.be hírportál tavaly róla készült cikkéből kiderül, Schaerbeekben nyitotta meg első üzletét/bolhapiacát, ahol még három másik boltot is nyitott. Tíz évvel ezelőtt telepedett le véglegesen Marollesben, Brüsszel régi és nyüzsgő negyedében, ahol az antik és vintage üzletek, galériák, sörözők váltakoznak egymással a hangulatos utcákban. Egyik legfőbb nevezetessége a mindennap nyitva tartó bolhapiac a Jeu de Balle téren. Itt található a 2-es szám alatt a furcsa nevű L’Ornithorynque (Kacsacsőrű emlős) régiségbolt, más nevén az Érdekességek kabinetje, amelynek különleges atmoszférájú üzletterében – beszélgető törzsvásárlók, ritkaságokra vadászó betérő vevők – áll a „mindenekelőtt történelemrajongó” kereskedő íróasztala, amely mögött a nagy szakállú, hatvanas éveiben járó kereskedő helyet foglal. Varosi úr üzleti szlogenje az „eredetiség és törvényesség”. Bár nem kizárt, hogy néha ebben félrecsúszások is vannak, ugyanis a belga hírportál felidéz egy 2015-ben történt ellopott múmiafejhez kötődő esetet a Cinquantenaire parkban található Királyi Művészeti és Történeti Múzeumból. Varosi megvásárolta a tolvaj által Marseille-ből származónak mondott egyiptomi múmiafejet, majd ő is eladta. Amikor kiderült, hogy a brüsszeli múzeumból eltulajdonított ritka leletet a rendőrség keresi, visszavásárolta a vevőtől, hogy a múzeumnak visszajuttassa. Az Érdekességek kabinetjében minden tárgynak megvan a maga története, a tulajdonos ismeri ezt, és szeret róla beszélni. Van olyan, amit 30 éve őriz, de végül mégis sikerül eladnia.

Varosi régiségboltját és a Jeu de Balle-i régiségpiacon lévő standját, nemcsak a brüsszeliek és más belga városokból érkezők, hanem külföldiek is látogatják. Erről a spanyol nyelvű Ambio Viajerum utazóblog szerzőpárosa számol be egy blogbejegyzésükben. Brüsszeli látogatásuk során felkeresték „a régészt, a bolhapiac furcsa személyiségét, aki meglepő áron kínál egyedi darabokat”. A vasárnaponként rendszeresen a piacon áruló Christophe Varosi „neolitikus nyílhegyei és római érméi” már korábban felkeltették a figyelmüket. Újbóli találkozásuk alkalmából egy Tumaco-La Tolita kultúrából (kolumbiai és ecuadori régészeti kultúra) származó prekolumbiánus kis fejszobrot ajánlott nekik saját kezűleg kiállított szakértői bizonylattal. A hihetetlen alacsony áron való értékesítést a blog írói azzal magyarázzák, hogy Varosi már régóta űzi ezt a szakmát.

Végül, de nem utolsó sorban ide kívánkozik egy régebbi kiadású bédekker szerzőjének megjegyzése a Jeu de Balle téri zsibvásárról: „Egyben a feketepiac központja is, ahová a csempészáruk a világ minden tájáról befutnak…” Reméljük, ez a vélemény idővel már elavult!