Több évtizedes hagyomány a Móri Bornapok elnevezésű rendezvény, amelyet először a harmincas évek derekán szerveztek meg. Az ünnep azóta négynapos fesztivállá nőtte ki magát, és a gazdag műsorfolyam egyik legelső eleme a Gyermekrajz kiállítás.

-Öt általános iskola alsó- felső tagozata küldött alkotásokat, melyeket mi mindet kiállítottuk és közel 150 díjat osztunk ki a több ezer alkotás készítőinek. Lesznek különdíjasok, kiemeltek, de fontos tudni, hogy ez nem egy verseny és nem is szeretnénk azt érzékeltetni a gyerekekkel, hogy olyan sok múlik az eredményeken. A lényeg az, hogy a sok ajándékkal motiválni akarjuk a tanulókat, nem pedig kiélezni a versenyhelyzetet, mondta Gárdonyiné Kocsi Ilona szervező, akinek a legtöbbet Tobakné Kocsi Márta és Nagy Ibolya segített a munkában.

Az ifjú alkotókat (balról jobbra) Fenyves Péter, Gárdonyiné Kocsi Ilona, Zsipi Gyula a Perczel technikum igazgatója és Bognár János köszöntötte

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A Perczel Mór Technikum udvarán tartott eseményen először a szervező beszélt, méghozzá úgy, hogy a gyerekekhez fordult, és csak aztán esett szó a felnőttekről és a díszvendégekről. Gárdonyiné Kocsi Ilona arra is felhívta a figyelmet, hogy a móri zeneiskola növendékei azért fanfárral nyitottak, mert ezt a zenei műfajt kifejezetten ünnepek idején használják, és az összefüggés nem véletlen, ugyanis 30. alkalommal nyitotta meg kapuit, pontosabban osztálytermeit a Gyermekrajz kiállítás.

Fotó: Hrubos Zsolt

-Fiatal hölgyek és urak, köszöntelek benneteket ezen a jeles ünnepen. A kiállításon jó régóta együtt dolgozunk a szervezőkkel, én is 17. alkalommal vagyok itt. A kultúra egyik ága a rajzolás, a művészet kezdete és mindig olyan alkotásokat látok, amikből érdemes válogatni. Az a szokás, hogy adventig néhány képet kiteszek a polgármesteri iroda falára. Így, ha jön egy magyar vagy akár egy külföldi vendég az irodámba, annak azonnal meg tudom mutatni, hogy milyen tehetségesek a móri gyerekek, mondta ünnepi beszédében Fenyves Péter polgármester.Az ajándékok és elismerések átadása előtt a jubileum kapcsán maguk a szervezők kaptak, dicsérő szavakat, emléklapot és persze virágot. Nemcsak a szervező Gárdonyiné Kocsi Ilona, vagy annak segítői, Tobakné Kocsi Márta és Nagy Ibolya kaptak elismerést, hanem például megemlékeztek Kamocsay Ákosné Verára is. A Radnóti Miklós Általános Iskola néhai rajztanára volt az első pedagógus, aki a megálmodó elképzeléseit támogatta és haláláig lelkesen készítette fel a tanulókat a kiállításra. De tapsot kapott Pánczél Anna rajztanárnő is, aki mindent elkövetett, hogy a Zimmermann és a Szent Erzsébet iskola tehetséges alkotóinak szépen kivitelezett alkotásai eljussanak a kiállításra.

A rajzkiállítás alkotóinak másfélszáz jutalmának kiosztásához sok időre volt szükség, de Gárdonyiné Kocsi Ilona azt mondta, hogy van egy meglepetés és azok járnak a legjobban, akik a legtovább ottmaradnak a rendezvényen. A díjak között sok szép és értékes is volt, sőt egy egészen különleges is.

Fotó: Hrubos Zsolt

-15 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a főszervezővel és akkor én vetettem fel, hogy a rajzkiállításon legyenek madaras alkotások is és akkor mi ezt díjazzuk. Az idei évben éppen 15 éve támogatjuk ez a kiállítást, méghozzá nem kis összeggel. Van egy zsűritagunk, aki nagyon otthon van, jól mozog ebben a világban, így megbízunk az értékelésében és természetesen kifejezetten a madaras alkotásokat díjazzuk, mondta Bognár János, aki 51 éve foglalkozik madarakkal és ebből több mint negyven éve egyesületi szinten. Volt Székesfehérváron tag, illetve vezető is, majd 2005-ben megalapították a móri civil szervezetet, a 24 tagot tömörítő Díszmadarasok Móri Egyesületét, a H-31-et, és azóta 18 már nemzetközi díszmadár kiállítást szerveztek.

Fotó: Hrubos Zsolt

-Minden évben 10 díjat adunk ki és egy különdíjat. A tíz helyezésbe 40 ezer forint értékű vásárlási utalványt adunk, 3-5 ezer forintos értékben. A fődíj pedig mindig egy díszmadár kalitkában, teljes ellátással, és persze minden évben igyekszünk kuriózumot ajándékozni, mondta Bognár János.

Ebben az évben egy többszörös magyar bajnok állományából származó madár lett a fődíj, egész pontosan egy kanári került a kalitkába a kiállításon.