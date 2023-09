Szeptember 9-én egy különleges estére kerül sor Halas István kiállításának záró eseményeként. A helyszín a Szent István Király Múzeum, az időpont pedig 18:00 óra. A zenét Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf szolgálata, akik a Csókolom zenekar ismert számai mellett új, meghitt dalokkal is készülnek. A duó puritánabb és intimebb hangzást ígér, ahol a szövegek súlya és a keserédes fatál-sanzon dallamai mélyen érintenek majd mindenkit. Darvas Kristóf továbbá Danyiil Harmsz abszurd verseit is megzenésíti, így az este egyfajta zenei kísérletként is értelmezhető. A koncert meghitt, szeretetteljes hangulatban tervezik, tökéletesen kiegészítve a kiállítás atmoszféráját. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az izgalmas kulturális eseményre.