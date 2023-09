Mányon nagyjából tíz éve indult a színjátszó műhely, előbb a gyerekeknek szóló Garabonciás Színházi Csoportot indították el 2015-ben, aztán néhány évvel később a felnőttek számára is elindult a Mányi MokaSzín Társulat. Mind a kettő nagy népszerűségnek örvendett már a kezdetektől fogva. A foglalkozásokat Móka János, drámapedagógus, rendező vezeti, aki a Színház és Filmintézetben is tanított beszédtechnikát és színészmesterség gyakorlatot. A felnőtteknél és a gyermekeknél is komoly munka folyik, utóbbiak a környező településeken bemutatott darabjaik mellett részt vettek többek között a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztiválon is.

- A színjátszás nem előzmények nélküli a községben, hiszen a művelődési házban az 1960-as években létezett színjátszó csoport, ami még a 80-as években is működött. A 2018-ban újra alapított felnőtt csoporttal Pajtaszínház Találkozón is részt vettünk – mondta Véssey Vera, a mányi művelődési ház intézményvezetője. A koronavírus járvány megakasztotta a próbákat, a felnőttek csak idén tavasszal kezdték újból a munkát, ám úgy tűnik, a lelkesedés töretlen. Jelenleg több mint tíz tagja van a csoportnak. – Ebbe a működő csoportba, illetve a gyerekek közé is várunk új jelentkezőket. Utóbbiakkal a Cirkuszi Cirkusz című darabunkkal, amit idén tavasszal a Bicskén megrendezett Összművészeti diáktalálkozón már bemutattunk, készülünk a jövő évi gyermekszínjátszó találkozóra.

A próbákat péntekenként tartják: a kicsik 14.30-16 óra között – az elsőre szeptember 8-án kerül sor -, a felnőttek 17-19 óra között - ők egy héttel később, szeptember 15-én találkoznak először - dolgoznak a mányi művelődési házban. Aki szívesen csatlakozna, az szándékát Véssey Veránál jelezheti a [email protected] e-mail címen, vagy a 30/160-7118-as mobilszámon. Gyerekeket iskolás kortól várnak, a felnőtteknél nincsenek kitételek.