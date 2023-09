A Rongyos Gárda célja a trianoni békediktátumban Magyarországtól elvett Sopron és környéke megtartása volt, de más elfoglalt területeket is vissza akartak szerezni Magyarország számára. Megakadályozták az osztrák reguláris hadsereget a vidék elfoglalásában, sőt az Őrvidék, a ma Ausztriához tartozó Burgenland területét is visszafoglalták, ahol kikiáltották a Lajtabánságot. Ez vezetett az 1921. december 14–16. közötti soproni népszavazás megtartásához. – Fejes Zsolt előadásának jóvoltából – melyet a nyugat-magyarországi felkelés két fontos fegyveres ütközetének (1921. augusztus 28.: Első ágfalvi összecsapás; 1921. szeptember 8.: Második ágfalvi összecsapás) 102. évfordulós napjai közötti keddre időzítettünk – a Lajtabánság megalapításának, és az abban nagy szerepet játszó Rongyos Gárda történetének kevésbé ismert, mondhatni „titkos” hátterébe nyerünk részletesebb betekintést, különösen néhány alapkérdésre keresve a válaszokat, mint például „Kik voltak a Térképhelyesbítők?”, avagy „Mi is vezetett a soproni népszavazáshoz?” – mondta el lapunknak Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke.