A 2011-ben mozivászonra került Életrevalók című filmet fogjak ma este vetíteni a közönségnek az öreghegyi kertmoziban. A film amellett, hogy igen tanulságos, megható és figyelemfelkeltő is. Egy szociálisan és gazdaságilag is rossz körülmények között élő fiatal férfi habár először nem szeretné, de aztán mégis gondozóként kezd el dolgozni egy nála sokkal tehetősebb, egzisztenciálisan jóval magasabb szintű lebénult férfinál, aki egy korábbi baleset miatt szinte teljesen magatehetetlen. A kettejük közti kapcsolatot és annak fejlődését mutatja be, miközben maguk a szereplők is keresztül mennek egy belső átváltozáson.

A film valós történeten alapul.