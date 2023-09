A különféle mézek gyógyító hatásáról és a méhek gyógyító erejéről tart előadást szeptember 20-án, szerdán 15 órától az Alsóvárosi Közösségi Házban Antal István méhész, a fehérvári Apiterápiás Ház vezetője. Az érdeklődők amellett, hogy hasznos információkat szerezhetnek, mézet is kóstolhatnak majd a programon, amelyen ingyenes a részvétel.

A mézet ősidők óta ismerjük, fogyasztjuk csemegeként, újabban pedig egyre többet tudunk gyógyító hatásáról is. A méz mellett más méhészeti termékek is segíthetnek egészségünk megőrzésében, sőt, maguk a méhek is szolgálhatnak gyógyírként sokféle betegségben. A méhek által kibocsátott, különleges összetételű kaptárlevegő és az apró rovarok biorezonanciája az immunrendszert erősítő hatása mellett a légzőszervi problémákat, az asztmát, a krónikus köhögést is kezeli, de jó hatással lehet a migrénes fejfájásra, az alvászavarokra, az idegrendszeri gondokra is.