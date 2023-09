A börzére a város többi múzeuma és a Vörösmarty Könyvtár múzeumpedagógusait hívták meg, de iskolai pedagógusokat is vártak, akiknek ilyenkor mutatják be a SZIKM múzeumpedagógiai kínálatát. Ilyenkor arra is lehetőség nyílik, hogy kérdezzenek a programokkal kapcsolatban, illetve elmondják azokat az igényeket is, amelyek mentén a jövőben újabb foglalkozásokat hívhat életre a múzeum. Ahogy azt Zöldi-Birkás Éva, az intézmény marketing - kommunikációs és közművelődési osztályvezetője elmondta, a foglalkozási kínálatuk minden évben bővül.

A csütörtöki program keretében izgalmas, érdekes tematikus tárlatvezetésre is sor került, amelyben Závodi Szilvia, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tárgyi emlékanyag gyűjtemény gyűjteményvezető muzeológusa mutatta be a Hadimúltunk Kincsestára kiállítás egyik termében megtekinthető ezüst és porcelán tiszti reprezentációs tárgyakat. A 4-es teremben, ahol pontosan 65 darab ilyet állítottak ki, az egyik érdekes emlék egy ezüst babérkoszorú, amelyet a Császári és Királyi 85. gyalogezred 1915-ös Gontowai győzelme után kapott ajándékba az ezred. Méghozzá, az ezred tisztjeinek feleségeitől. A koszorú levélkéire az asszonyok aláírását, összesen tizenhármat, vésték rá, igaz, néhány levél hiányzik. A történész a hölgyek és a tisztek személye után is nyomozott, melynek során kiderült, hogy a koszorún szereplő nevek nem fedik teljesen az ezred történetében szereplő neveket, de az is kiderült, olyan özvegyek neve is olvasható a koszorún, akiknek férjei egy korábbi, szintén győzelemmel végződő csatában áldozták életüket a hazáért. A koszorút a háború után adományozta az ezred a hadtörténeti múzeumnak. Eredeti tartozéka volt egy selyemmel bélelt doboz és egy két bojtban végződő, fonott zsinór is, melyek sajnos a második világháborúban a múzeumot ért súlyos veszteség miatt megsemmisültek.

December 3-ig a koszorú mellett további érdekes tárgyakat is megtekinthetnek a Hadimúltunk Kincsestára című időszaki kiállításon a Fő utcai Rendházban.