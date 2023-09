Pénteken délután a felnőtteknek szóló, idén megjelent Botticelli szerelmei című regényről tudhattak meg többet az olvasók, szombaton pedig elsősorban a gyerekeket várta foglalkozásra Margit a tavaly kiadott Kék imágó című ifjúsági regénye kapcsán.

Az íróról tudható: családja székesfehérvári, és Schmöltz Lipót nevű felmenőjének köszönhető a Sóstó fásítása, amelyre emléktábla utal. Talán innen is eredeztethető Margit természetszeretete, amely könyveiben is megmutatkozik. Különösen az első ifjúsági könyv, a Regényes természet című pályázatra készült és díjazott Kék imágó az, amelyben nagy szerepet kap a természet megismerése. Ebben ugyanis egy tizenhárom éves ifjú hölgy, Hanna kezd izgalmas nyomozásba a telefonján ismétlődően felbukkanó, ismeretlen eredetű applikáció szorgalmazására. Ez a Kék imágó, amelynek megjelenése a közeli természet felfedezésével jár együtt.

Margit a sodró lendületű regény alapján tartott foglalkozást a könyvtár Gyermekrészlegén, ahol az általános iskolás korú gyerekek egyebek mellett védett állatok értékeivel, növényekkel, állatokkal ismerkedhettek – szigorúan játékos formában.

A Botticelli szerelmei című könyv keletkezésének rejtelmeibe előző este avatta be a felnőtteket az író, aki az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár igazgatója. Izgalmas, hogy a történet alapjául egy valós művészettörténeti felfedezés szolgált. Ez még 2007-ben történt, amikor Wierdl Zsuzsa és Prokopp Mária művészettörténészek bejelentették: a Vitéz János érsek esztergomi dolgozószobájának falait díszítő, négy reneszánsz erényt ábrázoló festmény egyikét a híres festő, Sandro Botticelli készíthette. Ez ugyan egyelőre erős feltételezés, ám így is szenzációsnak számít. Margit az esten elmondta: elolvasta a feltárásról szóló tanulmányt, és abban több olyan körülmény is van, amely miatt szinte biztosra vehető a Botticelli-szál.

Az azonban, hogyan találkozik a mester a négy hölggyel és miként festi meg őket, teljesen az írói fantázia szüleménye. Margit a bemutatón mesélt arról, hogyan formálódtak benne a karakterek valós, egykor élt történelmi személyek által ihletve is. A Botticelli szerelmei cím mellett alcím is van: Hársfakánon – amely szintén utal a természet szeretetére.

A könyv fordulatos történésekben gazdag, és nyomon követhető, hogyan kerülik egymást olyan nők, akiknek a sorsában, személyiségében egyébként sok közös van, tehát akár jóban is lehetnének – hangzott el a bemutatón, amelynek moderátora a könyvtár igazgatója, Buriánné Tarró Edit volt.

Az a műhelytitok is kiderült: Margit az előző, Anonymus alakja köré szőtt regényét háromkötetesre tervezte. Rajta kívül álló körülmények miatt azonban végül két könyv jelent meg (Sólymok fellege, A sólyom szárnyat bont címmel), ám ő a harmadikhoz tartogatott ötletet végül felhasználta a készülő, tatárjárásról szóló regényéhez. Újra dolgozik tehát valamin – érdemes lesz követni a tevékenységét.