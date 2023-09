A következő választott kép a Háromlukú híd című volt, amely részben egy beton kerítéselem három rését ábrázolja. Erre egy családi, erőt fitogtató jelenet alakult. Időközben megérkezett maga a művész is, aki kezdetben csak passzív megfigyelő volt, ám miután megszólították, hogy válasszon ő is képet, egy nagyon megható és egyáltalán nem eljátszott, hanem nagyon is valós jelenet következett. Halas István ugyanis – mint mondta – készült: itt búcsúzott el az augusztusban 66 évesen elhunyt barátjától és művésztársától, Medvigy Gábor Balázs Béla-díjas operatőrtől az alkotó szintén a kiállításban látható fotójánál.

Halas elmondta: annak idején együtt tanulták a fotózást Budapesten, így végül a következő improvizatív jelent alapja ez az időszak, az iskola lett.

Zárásként egy hosszabb, tizenöt perces, több rövidebb jelenetből összeálló blokk következett a Bujkáló című fotóból kiindulva. Ez a művész legendás budapesti műtermében készült, és különlegessége, hogy ugyan nehéz felfedezni, ám Halas István magát is belekomponálta a fotóba, sajátos önarcképet létrehozva.

Az est sikeres volt, a jelenetek többnyire dinamikusan, élvezhetően alakultak, és leginkább szórakoztattak, jól kapcsolódtak Halas István képeihez, továbbgondolásra ösztönöztek.

A kiállítás szeptember 10-ig, vasárnapig látható naponta 10-18 óráig. Addig lesz még egy Finisszázs, vagyis záró program is: szombaton 18 órakor Ujj Zsuzsi dalai Darvas Kristóf zongorakíséretével hangzanak el.

Menjenek, a fotók önmagukért beszélnek, sok-sok, a művészvilágból ismerős arcot fedezhetünk fel rajtuk a rendszerváltás előtti idők hangulatát is idéző urbánus környezet megjelenítése mellett.