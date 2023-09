Koós Gábor a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika szakán végzett 2012-ben. Diplomamunkája a Budapest Diary című sorozat, amely nagyméretű fametszeteket és azok dúcait installálja, értelmezi egy műalkotásként - olvasható a múzeum ajánlójában. Az alkotó több komoly elismerést is kapott: itthon 2014-ben Az év grafikája díjat, a Miskolci Grafikai Triennálé díját, valamint az egyetemi évek után a Derkovits Gyula Ösztöndíjat.

A 2019-es USA Diary című sorozat You’re both brown, they won’t notice the difference című munkájával pedig a Krakkói Nemzetközi Grafikai Biennálé Európa díját nyerte el. Művei fontos magán- és közgyűjteményekben lelhetők fel. Az Országzászló téren a Gazing Into Darkness (A sötétbe nézek) című kiállítása látható december 10-ig. A helyspecifikus installációt Junichiró Tanizaki japán író Az árnyak dicsérete (In Praise of Shadows) című írása ihlette.

A kiállítóhely huszonnégy tetőablaka központi szerepet kap az installációban. Az ablakokon át bejutó fény ellensúlyozására Koós Gábor olyan felületet helyezett el a fénnyel, azaz az ablakokkal szemben, ami a lehető legnagyobb mennyiségű fényt képes elnyelni. Ezáltal pedig megváltozhat a tér teljes aurája. A tárlatot Bódi Kinga művészettörténész ajánlotta a közönség figyelmébe.